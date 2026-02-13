Antalya okullar tatil mi 13 Şubat 2026? Valilik duyurdu: Hangi ilçelerde okullar tatil?

Batı Akdeniz'de etkisini artıran şiddetli yağış ve saatteki hızı 100 kilometreyi aşması beklenen kuvvetli fırtına, Antalya'da günlük yaşamı ve eğitimi durma noktasına getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün üst üste yaptığı uyarılar sonrası harekete geçen yetkililer, özellikle sahil şeridindeki ilçelerde sel ve su baskını riskine karşı eğitime ara verme kararı aldı. Gece saatlerinde peş peşe gelen açıklamalarla tatil edilen ilçe sayısı 7'ye yükselirken, veliler ve öğrenciler sabahın ilk saatlerinden itibaren "Bugün okul var mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Kaymakamlıklarca yapılan duyurularda, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve yıldırım tehlikesi nedeniyle her türlü resmi ve özel eğitim kurumunun kapalı kalacağı bildirildi. Peki, Antalya'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi ve fırtına ne zamana kadar sürecek?

ANTALYA OKULLAR TATİL Mİ 13 ŞUBAT 2026?

Antalya Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarıların ardından ivedilikle toplandı. Yapılan resmi açıklamada, fırtınanın ve şiddetli yağışın gece saatlerinden itibaren etkisini artırdığı, özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ile ağaç devrilmesi ve çatı uçması risklerine karşı eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

"İlimizde beklenen olumsuz hava koşulları, fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle; öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına sahil şeridindeki 7 ilçemizde 13 Şubat 2026 Cuma günü eğitim ve öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir."

ANTALYA'DA HANGİ KURUMLAR TATİL? İDARİ İZİN KİMLERİ KAPSIYOR?

Muhtemel sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamaların göz önünde bulundurulduğu kaydedilen açıklamada, öğrencilerin ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, Kur'an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinde bugün eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelin aynı tarihte idari izinli sayılacağı aktarıldı.

13 ŞUBAT ANTALYA'DA OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLÇELER LİSTESİ

Valilik ve ilgili ilçe kaymakamlıkları tarafından koordine edilen karar doğrultusunda, fırtınanın en yoğun hissedileceği şu ilçelerde okullar tamamen tatil edildi:

Alanya

Gazipaşa

Kemer

Kaş

Kumluca

Finike

Demre

Bu ilçelerdeki tüm resmi ve özel temel eğitim ile ortaöğretim kurumlarının yanı sıra halk eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri de tatil kapsamında yer alıyor. Ayrıca bu ilçelerde görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan kamu personeli de bir gün süreyle idari izinli sayılacak.

ANTALYA HAVA DURUMU 13 ŞUBAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son verilere göre, Antalya genelinde hava durumu alarm seviyesinde seyrediyor:

Yağış: İl genelinde metrekareye 100-150 kg arasında aşırı yağış düşmesi bekleniyor. Özellikle batı ilçelerinde sel ve su baskını riski yüksek.

Rüzgar: Fırtınanın hızının sahil bandında yer yer 100-110 km/saat hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklık: Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında 4 ila 6 derecelik bir düşüş yaşanacak.

Dalga Boyu: Denizde fırtınanın etkisiyle dalga boyunun 4 ila 6 metreye kadar yükselebileceği uyarısı yapılarak denizcilerin ve balıkçıların liman dışına çıkmamaları önerildi.