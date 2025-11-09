SON DAKİKA DEPREM | Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? 9 Kasım AFAD, Kandilli deprem

CANLI SKOR ANA SAYFA
AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel olarak paylaştığı deprem verileri, vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. 9 Kasım Pazar sabahına sismik hareketlilikle uyanan Balıkesir, günün ilk saatlerinde peş peşe küçük çaplı depremlerle sallandı. Ülke genelinde ise pazar sabahına kadar 50’nin üzerinde deprem kaydedildi. Şiddeti çoğunlukla 2,0’ın altında ölçülen bu sarsıntılar hissedilmese de, deprem gerçeğinin her an gündemde olduğunun bir göstergesi oldu. Peki, Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İşte, 9 Kasım Pazar AFAD ve Kandilli deprem listesi...

Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 08:36
Son depremler listesi vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alırken fay hatları üzerinde kurulu ülkemizde, 9 Kasım Pazar günü çok sayıda sismik aktivite yaşandı. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesine göre, hafta sonunun ilk saatlerinden pazar sabahına dek 50'nin üzerinde küçük ölçekli sarsıntı yaşandı. Bunların en dikkat çekenleri ise, Balıkesir'de arka arkaya meydana gelen 3'ün üzerindeki depremler oldu. Peki, nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? İşte, 9 Kasım Pazar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verileri...

👉AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR👈

AFAD deprem

👉KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR👈

Kandilli deprem

