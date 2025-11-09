SON DAKİKA DEPREM | Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? 9 Kasım AFAD, Kandilli deprem

Son depremler listesi vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alırken fay hatları üzerinde kurulu ülkemizde, 9 Kasım Pazar günü çok sayıda sismik aktivite yaşandı. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesine göre, hafta sonunun ilk saatlerinden pazar sabahına dek 50'nin üzerinde küçük ölçekli sarsıntı yaşandı. Bunların en dikkat çekenleri ise, Balıkesir'de arka arkaya meydana gelen 3'ün üzerindeki depremler oldu. Peki, nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? İşte, 9 Kasım Pazar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verileri...

