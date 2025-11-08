MasterChef’te eleme heyecanı! 7 Kasım 2025 Cuma günü son eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı potada?

MasterChef Türkiye mutfağında rekabet her geçen gün daha da artıyor. Bu bölümde yarışmacılar, şef Hüseyin Kankaya'nın deniz mahsullü lazanya tarifini kendi yorumlarıyla hazırladı. Şeflerin tadımının ardından haftanın yeni eleme adayı belli oldu. 7 Kasım 2025 MasterChef son eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi? Tüm yanıtlar haberimizde!
MASTERCHEF'TE SON ELEME ADAYI KİM OLDU?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de haftanın son eleme adayı Sezer oldu.
MASTERCHEF TAKIMLAR
MAVİ TAKIM
Furkan (Kaptan)
Sümeyye
Mert
Murat Can
Çağlar
KIRMIZI TAKIM
Eylül (Kaptan)
Çağatay
Ayla
Sezer
Barış
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI
Gizem
Çağlar
Muratcan
Sümeyye
Furkan
Onur
Sezer