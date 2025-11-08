CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
MasterChef'te eleme heyecanı! 7 Kasım 2025 Cuma günü son eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı potada?

MasterChef’te eleme heyecanı! 7 Kasım 2025 Cuma günü son eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı potada?

MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Şef Hüseyin Kankaya’nın özel tarifinden ilham alan yarışmacılar, deniz mahsullü lazanya ile jüriyi etkilemeye çalıştı. Zorlu parkurun sonunda bir yarışmacı daha potaya girdi. 7 Kasım 2025 MasterChef’te son eleme adayı kim oldu, hangi isim eleme potasına girdi? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 08:58 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 09:01
MasterChef’te eleme heyecanı! 7 Kasım 2025 Cuma günü son eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı potada?

MasterChef Türkiye mutfağında rekabet her geçen gün daha da artıyor. Bu bölümde yarışmacılar, şef Hüseyin Kankaya'nın deniz mahsullü lazanya tarifini kendi yorumlarıyla hazırladı. Şeflerin tadımının ardından haftanın yeni eleme adayı belli oldu. 7 Kasım 2025 MasterChef son eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi? Tüm yanıtlar haberimizde!

MASTERCHEF'TE SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de haftanın son eleme adayı Sezer oldu.

MASTERCHEF TAKIMLAR

MAVİ TAKIM

Furkan (Kaptan)

Gizem

Sümeyye

Hakan

Mert

Murat Can

Onur

Çağlar

KIRMIZI TAKIM

Eylül (Kaptan)

Özkan

Çağatay

Ayla

Sezer

Ayten

Barış

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Gizem

Çağlar

Muratcan

Sümeyye

Furkan

Onur

Sezer

