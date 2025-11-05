Bursa BUSKİ su kesintisi! 5 Kasım Bursa su kesintisi ne zaman bitecek? Sular ne zaman gelecek?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bursa BUSKİ su kesintisi bugün şehir genelinde birçok ilçede etkili olmaya devam ediyor. 5 Kasım 2025 tarihli planlı bakım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde su akışı kesildi. Vatandaşlar, "Bursa'da sular ne zaman gelecek?" sorusunu araştırıyor. BUSKİ'nin yaptığı açıklamaya göre, altyapı yenileme ve şebeke onarım çalışmaları kapsamında belirli bölgelerde geçici su kesintileri uygulanıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde suyun yeniden verilmesi planlanıyor. Özellikle Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde yoğun şekilde yaşanan kesintiler için ekiplerin sahada olduğu bildirildi. BUSKİ, vatandaşlardan tasarruflu su kullanımı ve muslukları açık bırakmamaları konusunda uyarıda bulundu. Peki, 5 Kasım Bursa su kesintisi ne zaman bitecek? Sular ne zaman gelecek? Detaylar haberimizde...

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bursa BUSKİ, 5 Kasım Çarşamba günü şehir genelinde su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Planlı altyapı çalışmaları ve ani boru patlakları nedeniyle bazı mahallelerde su akışı geçici olarak durduruldu. Yetkililerden alınan bilgiye göre, onarım ve bakım çalışmaları gün boyunca sürecek ve akşam saatlerinde tamamlanması bekleniyor. BUSKİ ekipleri, arızaların hızlı şekilde giderilmesi için tüm bölgelerde müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

BURSA SU KESİNTİSİ 5 KASIM

MUSTAFAKEMALPAŞA

HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 01/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 10/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 01/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda 01.11.2025 - 10.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

NİLÜFER

AHMET YESEVİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 06/11/2025 19:00

Kesim Tarihi: 06/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Ahmet Yesevi Mahallesi; Başaran Cadde, Bey Sokak, Ergin sokak arasında kalan bölge ve civarında; Balat Mahallesi Cumhuriyet Cadde, Faruk Baykal Cadde, Selimiye Cadde, Balat Sokak arasında kalan bölge ve civarında 06.11.2025 tarihinde 09:00 ile 19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

NİLÜFER

KÜLTÜR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 05/11/2025 11:10

Planlanan Bitiş Tarihi: 05/11/2025 14:30

Kesim Tarihi: 05/11/2025 11:10

Açıklama: NİLÜFER İLÇESİ; C4_ B-52 Alt Bölgesinde Bulunan, Kültür Mahallesi Kumova Sokak Ve Civarı ''ARIZA'' Çalışmaları Nedeniyle 05.11.2025 Tarihinde 11:10 ile 14:30 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.

OSMANGAZİ

HAMİTLER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 05/11/2025 10:45

Planlanan Bitiş Tarihi: 05/11/2025 14:00

Kesim Tarihi: 05/11/2025 10:45

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C3_B43 Alt Bölgesinde Bulunan, Hamitler Mahallesi 728. Sokak ve Yenikent Mahallesi Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 05.11.2025 Tarihinde 10:45 ile 14:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

OSMANGAZİ

YUNUSELİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 05/11/2025 10:10

Planlanan Bitiş Tarihi: 05/11/2025 11:30

Kesim Tarihi: 05/11/2025 10:10

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_B20 Alt Bölgesinde Bulunan, Yunuseli Mahallesi Ulu Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 05.11.2025 Tarihinde 10:10 ile 11:30 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.