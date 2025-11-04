Süper Ay ne zaman? 2025 Kasım Dolunayı hangi gün? Son 6 ayılın en büyüğü!

Son 6 yılın en büyük ve en parlak Dolunay'ı Süper Ay, gökyüzünün en büyüleyici ve eşsiz manzaralarından birini ortaya çıkarmak için hazırlanıyor. Ay'ın Dünya'ya en yakın konumundayken Dolunay fazına geçmesiyle oluşacak Süper Ay, bazı doğal süreçleri hafifçe etkileyebilir ve klasik 'Dolunay etkisi'ni daha da hissedilir hale getirebilir. Depremler, volkanik patlamalar gibi doğal afetler üzerinde etkileri yalnızca şehir efsanelerinden olan Süper Dolunay hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.