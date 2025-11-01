CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler MASTERCHEF 7. ELEME ADAYI KİM OLDU? 31 Ekim MasterChef'te eleme adayları kimler, potada hangi isimler var?

MASTERCHEF 7. ELEME ADAYI KİM OLDU? 31 Ekim MasterChef'te eleme adayları kimler, potada hangi isimler var?

MasterChef Türkiye’nin 31 Ekim 2025 Cuma akşamı yayınlanan son bölümü yine nefesleri kesti. Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılar, konuk şef Türev Uludağ’ın özel tarifiyle “közde içli köfte ve teretür” hazırladı. Şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve konuk şef Türev Uludağ; yarışmacıların tabaklarını değerlendirirken büyük bir titizlik gösterdi. Final turunda Çağatay ve Onur karşı karşıya geldi. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda en zayıf tabağı hazırlayan yarışmacı, MasterChef 7. eleme adayı olarak potaya gitti. Peki dün akşam kim elenme adayı oldu, kim kazandı? İşte 31 Ekim 2025 MasterChef son eleme potası ve detaylar burada!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 09:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MASTERCHEF 7. ELEME ADAYI KİM OLDU? 31 Ekim MasterChef'te eleme adayları kimler, potada hangi isimler var?

Haftanın son dokunulmazlık oyununda yarışmacılar, konuk şef Türev Uludağ'ın yönlendirmesiyle "közde içli köfte ve teretür" tabağını en doğru şekilde hazırlamak için mutfakta kıyasıya yarıştı. Şefler Danilo, Somer, Mehmet ve Türev Uludağ, her tabağı lezzet, sunum ve teknik açıdan değerlendirdi. İlk turda başarılı olan Sezer, Gizem ve Ayla eleme potasından kurtulan isimler oldu. Ancak dokunulmazlık kazanamayan yarışmacılar ikinci turda bir kez daha mutfağa girdi. Son ikiye kalan Çağatay ve Onur, şeflerin beğenisine hitap etmeye çalıştı. Gecenin sonunda yapılan değerlendirmede en zayıf tabak belirlendi ve MasterChef 7. eleme adayı belli oldu. Bu sonuçla birlikte potada yer alan isimler haftanın en kritik gününe hazırlanıyor. Peki kim elendi, kim kaldı? İşte 31 Ekim 2025 MasterChef son bölüm detayları ve eleme potasındaki yarışmacılar!

31 EKİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hafta boyunca altı eleme adayının belirlendiği MasterChef Türkiye 2025'te, dün akşam ekranlara gelen son bölümde yedinci eleme adayı belli oldu. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları bu kez bireysel dokunulmazlık mücadelesinde kozlarını paylaştı. Konuk olarak programa ünlü şef Türev Uludağ katılırken, yarışmacılardan Türev Şef'in özel tabağı olan "közde içli köfte ve teretür" hazırlamaları istendi.

Yarışmacılar 45 dakikalık süre içinde, teknik detaylara uygun bir şekilde en iyi lezzeti yakalamaya çalıştı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda ilk turda en başarılı tabakları hazırlayan isimler Sezer, Gizem ve Ayla oldu. Bu üç yarışmacı bireysel dokunulmazlığı kazanarak potadan kurtuldu.

MASTERCHEF 7. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kalan yarışmacılar ikinci turda yeniden tezgah başına geçti. MasterChef son eleme oyununda, şefler yarışmacılardan 3 farklı renkte kutu seçmelerini istedi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in hazırladığı kutuların içinden crema caramel, crema brulee ve crema catalana tarifleri çıktı. Yarışmacılar bu tatlıları en iyi şekilde yaparak elenmekten kurtulmaya çalıştı.

Gecenin finalinde Çağatay ve Onur arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Şeflerin yaptığı son değerlendirme sonucunda ise gecenin en zayıf tabağını hazırlayan isim Çağatay oldu ve MasterChef 7. eleme adayı olarak potaya girdi.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Buruk'tan sürpriz karar! İşte G.Saray'ın 11'i
F.Bahçe'den gurbetçi yıldıza kanca!
DİĞER
İlayda Çevik anlattı: Mental olarak yorucu ve yıpratıcı bir süreçti
CHP’de kurultay öncesi büyük kriz: Yolsuzluk dosyaları ve liste savaşı | İmamoğlu'nun ekibi şantaja başladı
Fatih Tekke derbi planını belirledi! İşte Fırtına'nın 11'i
İstatistikler G.Saray'dan yana!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Union Berlin Freiburg maçı CANLI izle! Union Berlin Freiburg maçı HD, canlı izleme linki Union Berlin Freiburg maçı CANLI izle! Union Berlin Freiburg maçı HD, canlı izleme linki 09:37
Galatasaray - Trabzonspor derbisi canlı yayın bilgileri! Galatasaray - Trabzonspor derbisi canlı yayın bilgileri! 09:27
F.Bahçe derbide Beşiktaş'ın konuğu olacak F.Bahçe derbide Beşiktaş'ın konuğu olacak 09:20
St. Pauli - Mönchengladbach maçı CANLI izle! St. Pauli - Mönchengladbach maçı CANLI izle! 09:19
F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirmeye aldı F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirmeye aldı 09:05
Serikspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Serikspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? 09:03
Daha Eski
PFDK’dan bahis skandalı kararı! PFDK’dan bahis skandalı kararı! 00:00
Beşiktaş'tan bahis açıklaması! Beşiktaş'tan bahis açıklaması! 00:00
G.Saray'da derbi öncesi Singo gelişmesi! G.Saray'da derbi öncesi Singo gelişmesi! 00:00
Başakşehir son nefeste! Başakşehir son nefeste! 00:00
F.Bahçe'nin yıldızına ülkesinden talip! F.Bahçe'nin yıldızına ülkesinden talip! 00:00
Icardi'den büyük sürpriz! Yeni adresi herkesi şaşırtacak Icardi'den büyük sürpriz! Yeni adresi herkesi şaşırtacak 00:00