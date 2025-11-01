MASTERCHEF 7. ELEME ADAYI KİM OLDU? 31 Ekim MasterChef'te eleme adayları kimler, potada hangi isimler var?

Haftanın son dokunulmazlık oyununda yarışmacılar, konuk şef Türev Uludağ'ın yönlendirmesiyle "közde içli köfte ve teretür" tabağını en doğru şekilde hazırlamak için mutfakta kıyasıya yarıştı. Şefler Danilo, Somer, Mehmet ve Türev Uludağ, her tabağı lezzet, sunum ve teknik açıdan değerlendirdi. İlk turda başarılı olan Sezer, Gizem ve Ayla eleme potasından kurtulan isimler oldu. Ancak dokunulmazlık kazanamayan yarışmacılar ikinci turda bir kez daha mutfağa girdi. Son ikiye kalan Çağatay ve Onur, şeflerin beğenisine hitap etmeye çalıştı. Gecenin sonunda yapılan değerlendirmede en zayıf tabak belirlendi ve MasterChef 7. eleme adayı belli oldu. Bu sonuçla birlikte potada yer alan isimler haftanın en kritik gününe hazırlanıyor. Peki kim elendi, kim kaldı? İşte 31 Ekim 2025 MasterChef son bölüm detayları ve eleme potasındaki yarışmacılar!

31 EKİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hafta boyunca altı eleme adayının belirlendiği MasterChef Türkiye 2025'te, dün akşam ekranlara gelen son bölümde yedinci eleme adayı belli oldu. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları bu kez bireysel dokunulmazlık mücadelesinde kozlarını paylaştı. Konuk olarak programa ünlü şef Türev Uludağ katılırken, yarışmacılardan Türev Şef'in özel tabağı olan "közde içli köfte ve teretür" hazırlamaları istendi.

Yarışmacılar 45 dakikalık süre içinde, teknik detaylara uygun bir şekilde en iyi lezzeti yakalamaya çalıştı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda ilk turda en başarılı tabakları hazırlayan isimler Sezer, Gizem ve Ayla oldu. Bu üç yarışmacı bireysel dokunulmazlığı kazanarak potadan kurtuldu.

MASTERCHEF 7. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kalan yarışmacılar ikinci turda yeniden tezgah başına geçti. MasterChef son eleme oyununda, şefler yarışmacılardan 3 farklı renkte kutu seçmelerini istedi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in hazırladığı kutuların içinden crema caramel, crema brulee ve crema catalana tarifleri çıktı. Yarışmacılar bu tatlıları en iyi şekilde yaparak elenmekten kurtulmaya çalıştı.

Gecenin finalinde Çağatay ve Onur arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Şeflerin yaptığı son değerlendirme sonucunda ise gecenin en zayıf tabağını hazırlayan isim Çağatay oldu ve MasterChef 7. eleme adayı olarak potaya girdi.

