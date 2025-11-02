MasterChef Türkiye'de kim kaptan oldu? 2 Kasım Pazar MasterChef son bölüm

MasterChef Türkiye, 2 Kasım Pazar akşamı yeniden izleyiciyi ekran başına kilitleyecek bir kaptanlık oyunu ile geliyor. Her bölümde artan rekabetin gölgesinde, bu kez "MasterChef kim kaptan olacak?" sorusu gündemin merkezine yerleşmiş durumda. Yarışmanın sıkı takipçileri, yeni bölümde en iyi tabağı çıkararak takım kaptanı unvanını alacak ismin kim olacağını merakla bekliyor. Öte yandan Aslı'nın vedasının ardından yarışmacılar arasında nasıl bir atmosfer oluşacağı da ilgiyle takip ediliyor. İşte, 2 Kasım Pazar MasterChef son bölümü hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF KİM KAPTAN OLDU?

2 Kasım Pazar günü yayınlanan MasterChef Türkiye'de hangi yarışmacının kaptan olduğu henüz belli olmadı.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'ye veda eden son yarışmacı Aslı oldu.