MasterChef Türkiye, 2 Kasım Pazar günü kaptanlık oyunu ile ekranlara gelecek. Bugün yayınlanacak bölümde, "MasterChef'te kim kaptan oldu?" sorusunu merak edilirken, vatandaşlar MasterChef son bölümü hakkında merak ettiklerini araştırmayı sürdürüyor. Özellikle Aslı'nın programa veda etmesinin ardından yarışmacıların nasıl tepki vereceği heyecanla bekleniyor. İşte, MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü hakkında öne çıkan detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 13:35
MasterChef Türkiye'de kim kaptan oldu? 2 Kasım Pazar MasterChef son bölüm

MasterChef Türkiye, 2 Kasım Pazar akşamı yeniden izleyiciyi ekran başına kilitleyecek bir kaptanlık oyunu ile geliyor. Her bölümde artan rekabetin gölgesinde, bu kez "MasterChef kim kaptan olacak?" sorusu gündemin merkezine yerleşmiş durumda. Yarışmanın sıkı takipçileri, yeni bölümde en iyi tabağı çıkararak takım kaptanı unvanını alacak ismin kim olacağını merakla bekliyor. Öte yandan Aslı'nın vedasının ardından yarışmacılar arasında nasıl bir atmosfer oluşacağı da ilgiyle takip ediliyor. İşte, 2 Kasım Pazar MasterChef son bölümü hakkında merak edilenler...

MasterChef kim kaptan oldu

MASTERCHEF KİM KAPTAN OLDU?

2 Kasım Pazar günü yayınlanan MasterChef Türkiye'de hangi yarışmacının kaptan olduğu henüz belli olmadı.

MasterChef kim kazandı

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'ye veda eden son yarışmacı Aslı oldu.

Fotomaç Keşfet
