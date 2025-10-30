TOKİ 500 BİN KONUT İstanbul'da kaç ev yapılacak? | TOKİ İstanbul nerede, hangi ilçelere yapılacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan Yüzyılın Konut Projesi ile ilgili detaylar paylaşıldı. 500 bin vatandaşı kolaylıkla ev sahibi yapmayı amaçlayan projede 1+1 ve 2+1 evler yer alırken kimlerin en çok konut inşa edilecek iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturulan projede 6 bin 750 TL'den başlayan taksitlerle (İstanbul için 7 bin 313 TL) ev sahibi olmak isteyenler için merak edilenleri derledik.

TOKİ 500 BİN KONUT İSTANBUL'DA KAÇ EV YAPILACAK?

Yüzyılın Konut Projesi'nde hangi ile kaç konut yapılacağı sorusu yanıt buldu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, İstanbul'a 100 bin konut inşa edileceği bilgisi paylaşıldı. 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı ise şöyle:

Adana'da 12 bin 292, Adıyaman'da 6 bin 620, Afyonkarahisar'da 4 bin 370, Ağrı'da 2 bin 840, Aksaray'da 2 bin 476, Amasya'da 2 bin 601, Ankara'da 30 bin 823, Antalya'da 13 bin 213, Ardahan'da 619, Artvin'de 1020, Aydın'da 7 bin 123, Balıkesir'de 7 bin 548, Bartın'da 1240, Batman'da 3 bin 810, Bayburt'ta 723, Bilecik'te 1419, Bingöl'de 2 bin 72, Bitlis'te 2 bin 363, Bolu'da 1950, Burdur'da 2 bin 208, Bursa'da 17 bin 225, Çanakkale'de 3 bin 376, Çankırı'da 1753, Çorum'da 2 bin 867, Denizli'de 6 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 165, Düzce'de 2 bin 470, Edirne'de 2 bin 530, Elazığ'da 3 bin 685, Erzincan'da 1760, Erzurum'da 4 bin 905, Eskişehir'de 6 bin 25, Gaziantep'te 13 bin 890, Giresun'da 1576, Gümüşhane'de 926, Hakkari'de 1557, Hatay'da 12 bin 639, Iğdır'da 1200, Isparta'da 2 bin 889, İstanbul'da 100 bin, İzmir'de 21 bin 20, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Karabük'te 1600, Karaman'da 1550, Kars'ta 1730, Kastamonu'da 2 bin 380, Kayseri'de 7 bin 562, Kilis'te 1170, Kırıkkale'de 1689, Kırklareli'nde 2 bin 255, Kırşehir'de 1633, Kocaeli'nde 10 bin 340, Konya'da 15 bin, Kütahya'da 3 bin 592, Malatya'da 9 bin 609, Manisa'da 7 bin 229, Mardin'de 5 bin 357, Mersin'de 8 bin 190, Muğla'da 6 bin 197, Muş'ta 2 bin 142, Nevşehir'de 2 bin 68, Niğde'de 2 bin 604, Ordu'da 3 bin 334, Osmaniye'de 2 bin 990, Rize'de 2 bin 42, Sakarya'da 6 bin 633, Samsun'da 6 bin 397, Siirt'te 1527, Sinop'ta 947, Sivas'ta 3 bin 904, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Şırnak'ta 1492, Tekirdağ'da 6 bin 865, Tokat'ta 3 bin 392, Trabzon'da 3 bin 734, Tunceli'de 775, Uşak'ta 2 bin 464, Van'da 6 bin 803, Yalova'da 1805, Yozgat'ta 2 bin 858 ve Zonguldak'ta 1872.

TOKİ İSTANBUL NEREDE, HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ İstanbul 100 bin konut projesi kapsamında yaptığı açıklamada, "7 bölgede projemizi yapıyoruz. İstanbul'da 100 bin konut yapıyoruz. Yerleri konusunda çalışıyoruz. Bu konutların hepsi bizim deprem dönüşümü için attığımız önemli bir adım olacak." dedi. İstanbul'da hem Anadolu hem de Avrupa yakasına sosyal konutlar yapılacağı bilinirken hangi ilçelerde sosyal konut evlerinin yapılacağı ilerleyen günlerde açıklanacak.

İKAMET EDİLEN İLÇEDE PROJE YOKSA NE YAPILIR?

İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek. Büyükşehirlerde, merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuru yapabilecek.

İKAMET ADRESİNDEN BAŞKA İLDE BAŞVURU YAPILABİLİR Mİ?

Hayır. Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.

Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.

"Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri" kategorisinde başvuru yapacak olanların, proje ilinde 3 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması gerekecek.

AYNI HANEDE YAŞAYAN KİŞİLER BAŞVURABİLİR Mİ?

Hayır. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek, birden fazla başvuru durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

KİMLER 1+1, KİMLER 2+1 EVE BAŞVURABİLECEK?

Konut tipi kura ile belirlenecek. Başvuru sırasında konut tipi seçilemeyecek.