BARAJ DOLULUK ORANI 2025 | 28 Ekim İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

BARAJ DOLULUK ORANI 2025 | 28 Ekim İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İstanbul’da son dönemde yükselişe geçen baraj doluluk oranları, megakentin gündemini yeniden su rezervlerine çevirdi. Kentte yaşayan milyonlarca kişi, İSKİ tarafından paylaşılan güncel verileri yakından takip ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin resmi internet sitesinde açıklanan son rakamlarla birlikte, “İstanbul baraj doluluk oranı arttı mı?” sorusu da merak konusu oldu. İşte, 28 Ekim Salı günü İstanbul baraj doluluk oranları, su seviyesi verileri ve megakentin su rezervine ilişkin son gelişmeler…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 12:37
BARAJ DOLULUK ORANI 2025 | 28 Ekim İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

BARAJ DOLULUK ORANLARI 2025 | İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına sonrası gözler İstanbul baraj doluluk oranlarına çevrildi. İSKİ tarafından paylaşılan baraj dolulu koranları gündem olmayı sürdürüyor. Özellikle 27 Ekim Pazartesi akşamı Marmara Bölgesi'nde yoğun yağış görülürken, vatandaşlar, "İstanbul baraj doluluk oranları arttı mı?" sorusunu araştırmaya devam ediyor. İşte, 28 Ekim Salı İSKİ İstanbul baraj durumu...

SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN BARAJLARDA SON DURUM NE?

İstanbul'da cuma akşamı başlayan sağanak yağışın ardından baraj sevilerinde son durum belli oldu. Yağışların barajlara geç ulaşması sebebiyle genellikle yağmurdan hemen sonra baraj doluluk oranlarında yükseliş kaydedilmezken İSKİ, 28 Ekim Salı günü barajlardaki genel su seviyesini yüzde 23,17 olarak duyurdu.

İstanbul baraj doluluk oranları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 28 EKİM

Ömerli Barajı: %16,94

Darlık Barajı: %35,51

Elmalı Barajı: %54,06

Terkos Barajı: %27,18

Alibey Barajı: %12,01

Büyükçekmece Barajı: %27,2

Sazlıdere Barajı: %24,86

Istrancalar Barajı: %19,34

Kazandere Barajı: %1,98

Pabuçdere Barajı: %4,91

Bahis skandalıyla ilgili şok iddia! Süper Lig'den 5 hakem...
DİĞER
Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
CANLI ANLATIM | Balıkesir'de 6.1'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor! Bakan Yerlikaya açıkladı: 25 milyon acil destek ödemesi gönderildi
G.Saray'da Torreira gelişmesi! Trabzonspor maçında...
G.Saraylı 4 yıldız gözlem altında! Özel olarak görevlendirildiler
