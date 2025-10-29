İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI | 29 Ekim Çarşamba İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar? - İSKİ 2025

CANLI SKOR ANA SAYFA
İstanbul’da son haftalarda yaşanan yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyelerindeki artış, megakentin gündemini yeniden su kaynaklarına çevirdi. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği baraj doluluk oranları, şehrin gelecekteki su güvenliği açısından büyük önem taşıyor. İSKİ’nin resmi internet sitesinde yayımlanan son rakamlar, “İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?” sorusunu yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. 29 Ekim Çarşamba günü itibarıyla açıklanan baraj doluluk oranları, megakentin su rezervine dair önemli ipuçları sunuyor. İşte 29 Ekim Çarşamba İstanbul baraj doluluk oranlarına dair en güncel gelişmeler…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 09:52
BARAJ DOLULUK ORANLARI 2025 | İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına sonrası gözler İstanbul baraj doluluk oranlarına çevrildi. İSKİ tarafından paylaşılan baraj dolulu koranları gündem olmayı sürdürüyor. Özellikle 28 Ekim Salı akşamı Marmara Bölgesi'nde yoğun yağış görülürken, vatandaşlar, "İstanbul baraj doluluk oranları arttı mı?" sorusunu araştırmaya devam ediyor. İşte, 29 Ekim Çarşamba İSKİ İstanbul baraj durumu...

SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN BARAJLARDA SON DURUM NE?

İstanbul'da cuma akşamı başlayan sağanak yağışın ardından baraj sevilerinde son durum belli oldu. Yağışların barajlara geç ulaşması sebebiyle genellikle yağmurdan hemen sonra baraj doluluk oranlarında yükseliş kaydedilmezken İSKİ, 29 Ekim Çarşamba günü barajlardaki genel su seviyesini yüzde 23,18 olarak duyurdu.

İSKİ 2025

BARAJ DOLULUK ORANLARI 29 EKİM

Ömerli Barajı: %17,34

Darlık Barajı: %35,38

Elmalı Barajı: %53,85

Terkos Barajı: %26,91

Alibey Barajı: %11,96

Büyükçekmece Barajı: %27,2

Sazlıdere Barajı: %24,65

Istrancalar Barajı: %19,41

Kazandere Barajı: %2,13

Pabuçdere Barajı: %4,78

