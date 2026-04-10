CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Deprem son dakika! 10 Nisan az önce deprem mi oldu, nerede? Kaç şiddetinde?

Türkiye ve yakın çevresinde sismik hareketlilik sabahın ilk ışıklarıyla arttı! 10 Nisan 2026 sabahı paylaşılan AFAD ve uluslararası veri merkezlerine göre; komşumuz İran'da 4.5, Yunanistan'da 3.5 büyüklüğünde hissedilir depremler meydana geldi. Yurt içinde ise Van Gölü ve İzmir Urla açıklarında yaşanan sarsıntılar paniğe neden oldu. Vatandaşların "az önce deprem mi oldu" ve "son depremler listesi" aramalarına yanıt veren güncel veriler haberimizde.

Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 07:22 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2026 07:12
Deprem haberleri son dakika... 10 Nisan Cuma günü yer kabuğu hareketliliği hem Doğu hem de Batı sınırımızda yoğunlaştı. Gecenin en şiddetli sarsıntısı saat 03:56'da İran'ın Shushtar bölgesinde 4.5 büyüklüğünde kaydedilirken, derinliğin 25 km olması sarsıntının geniş bir alanda hissedilmesine yol açtı. Batı komşumuz Yunanistan (Ioannina) ise saat 00:30'da 3.5 ile sallandı. Yurt içinde ise Van Gölü (Tuşba) ve Ege Denizi (Sığacık Körfezi) merkezli depremler mikro hareketliliği sürdürdü. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre 10 Nisan 2026 son depremler listesi...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? | SON DEPREMLER

  • Shushtar, Khuzestan (İran): Saat 03:56'da yerin 25.3 km derinliğinde 4.5 büyüklüğünde (MW) deprem meydana geldi.
  • Van Gölü (Tuşba): Saat 02:59'da yerin 13.68 km derinliğinde 2.2 büyüklüğünde deprem yaşandı.
  • Sığacık Körfezi (Urla - İzmir): Saat 01:44'te yerin 6.98 km derinliğinde 2.1 büyüklüğünde sarsıntı rapor edildi.
  • Ioannina (Yunanistan): Saat 00:30'da yerin 6.2 km derinliğinde 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR

AFAD son depremler listesi 10 Nisan 2026

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 10 Nisan 2026

AHaber CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
