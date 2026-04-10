Deprem son dakika! 10 Nisan az önce deprem mi oldu, nerede? Kaç şiddetinde?

Deprem haberleri son dakika... 10 Nisan Cuma günü yer kabuğu hareketliliği hem Doğu hem de Batı sınırımızda yoğunlaştı. Gecenin en şiddetli sarsıntısı saat 03:56'da İran'ın Shushtar bölgesinde 4.5 büyüklüğünde kaydedilirken, derinliğin 25 km olması sarsıntının geniş bir alanda hissedilmesine yol açtı. Batı komşumuz Yunanistan (Ioannina) ise saat 00:30'da 3.5 ile sallandı. Yurt içinde ise Van Gölü (Tuşba) ve Ege Denizi (Sığacık Körfezi) merkezli depremler mikro hareketliliği sürdürdü. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre 10 Nisan 2026 son depremler listesi...

Shushtar, Khuzestan (İran): Saat 03:56'da yerin 25.3 km derinliğinde 4.5 büyüklüğünde (MW) deprem meydana geldi.

Van Gölü (Tuşba): Saat 02:59'da yerin 13.68 km derinliğinde 2.2 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Sığacık Körfezi (Urla - İzmir): Saat 01:44'te yerin 6.98 km derinliğinde 2.1 büyüklüğünde sarsıntı rapor edildi.

Ioannina (Yunanistan): Saat 00:30'da yerin 6.2 km derinliğinde 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

