Barajlarda son durum 30 Ekim | İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ

İstanbul'a su sağlayan barajlardakş doluluk oranı kritik seviyede. Geçen sene 30 Ekim'de yüzde 32,05 olan genel doluluk oranı, bugün yüzde 23,06 olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, megakentte sonbahar yağışlarının yetersiz olması ve yüksek oranda su tüketimi sebebiyle barajlardaki seviyenin kritik olduğunu vurgularken kış mevisiminde yağmur ve kar sularının barajları doldurması bekleniyor. İstanbul'da en düşük su seviyesine sahip baraj yüzde 2,13 doluluk oranıyla Kazandere Barajı olurken Elmalı ise yüzde 53,85 ile en dolu baraj oldu. İşte 30 Ekim Perşembe barajlarda son durum...

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI

İSKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan veriye göre, İstanbul'da bugün genel doluluk oranı yüzde 23,06 olarak ölçüldü. Sonbaharda yeterli yağış olmaması sebebiyle dibi gören barajlar, son hafta etkili olan yağış sebebiyle yükselişe geçti. Geçen senelerde ise aynı tarihte baraj doluluk oranları şöyle ölçülmüştü:

29 Ekim 2025: %23,06

29 Ekim 2024: %32,05

29 Ekim 2023: %19,13

29 Ekim 2022: %41,47

29 Ekim 2021: %45,76

29 Ekim 2020: %30,41

29 Ekim 2019: %42,11

29 Ekim 2018: %50,97

29 Ekim 2017: %56,68

29 Ekim 2016: %38,56

29 Ekim 2015: %69,74

BARAJLARDA SON DURUM 30 EKİM

Ömerli Barajı: %17,34

Darlık Barajı: %35,38

Elmalı Barajı: %53,85

Terkos Barajı: %26,91

Alibey Barajı: %11,96

Büyükçekmece Barajı: %27,2

Sazlıdere Barajı: %24,65

Istrancalar Barajı: %19,41

Kazandere Barajı: %2,13

Pabuçdere Barajı: %4,78