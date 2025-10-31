CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Baraj doluluk 31 Ekim 2025 | İstanbul barajlarında ne kadar su kaldı? Barajlarda son durum...

Baraj doluluk 31 Ekim 2025 | İstanbul barajlarında ne kadar su kaldı? Barajlarda son durum...

İSKİ'nin resmi internet sitesinde günlük olarak güncellenen verilerle barajlardaki doluluk oranı, kamuoyu ile paylaşılıyor. Sonbaharda beklenen yağışların olmaması sebebiyle İstanbul barajlarında doluluk oranı düşük seyrediyor. Yaz başından bu yana önce İzmir, ardından Bursa'da bir süre barajlardaki doluluk oranının yüzde 0'ı göstermesi vatandaşları tedirgin etti. Megakentte ise baraj doluluk oranı kritik seviyelere geriledi. İşte İSKİ'nin verileriyle 31 Ekim baraj doluluk oranları...

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 09:27
Baraj doluluk 31 Ekim 2025 | İstanbul barajlarında ne kadar su kaldı? Barajlarda son durum...

İstanbul'un barajları alarm veriyor. İSKİ'nin düzenlediği verilere göre İstanbul'da 31 Ekim Cuma günü barajların genel doluluk oranı yüzde 22,96'ya düştü. Sonbaharda beklenen yağışların gelmemesi megakenti kuraklık tehdidiyle karşı karşıya bırakırken aynı tarihte, son 15 yıl içinde en düşük 2. seviyeye gerileyen barajlar kritik seviyede. 2023'ün 31 Ekim'inde genel doluluk oranı yüzde 18,57'ye gerileyen barajlar, bu sene de yüzde 22,96 ile vatandaşları ve uzmanları endişelendirmeye devam ediyor. İşte 31 Ekim Cuma barajlarda son durum...

İstanbul baraj doluluk oranı 31 Ekim

BARAJ DOLULUK 31 EKİM 2025

İSKİ'nin resmi ineternet sitesinden alınan bilgiye göre, İstanbul'da barajların genel doluluk oranı 31 Ekim Cuma günü yüzde 22,96 olarak ölçüldü. Düne göre düşüş kaydedilen su seviyesi kritik seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Geçen senelerde ise aynı tarihte baraj doluluk oranları şöyle ölçülmüştü:

30 Ekim 2025: %23,06

30 Ekim 2024: %31,91

30 Ekim 2023: %18,57

30 Ekim 2022: %41,15

30 Ekim 2021: %45,57

30 Ekim 2020: %30,23

30 Ekim 2019: %41,87

30 Ekim 2018: %50,76

30 Ekim 2017: %56,61

30 Ekim 2016: %38,44

30 Ekim 2015: %69,66

31 ekim cuma barajlarda son durum!

İSTANBUL BARAJLARINDA NE KADAR SU KALDI 31 EKİM?

Ömerli Barajı: %17,63

Darlık Barajı: %35,04

Elmalı Barajı: %53,59

Terkos Barajı: %26,51

Alibey Barajı: %11,69

Büyükçekmece Barajı: %27,03

Sazlıdere Barajı: %24,45

Istrancalar Barajı: %19,34

Kazandere Barajı: %2,11

Pabuçdere Barajı: %4,53

