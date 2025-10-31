Baraj doluluk 31 Ekim 2025 | İstanbul barajlarında ne kadar su kaldı? Barajlarda son durum...

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İstanbul'un barajları alarm veriyor. İSKİ'nin düzenlediği verilere göre İstanbul'da 31 Ekim Cuma günü barajların genel doluluk oranı yüzde 22,96'ya düştü. Sonbaharda beklenen yağışların gelmemesi megakenti kuraklık tehdidiyle karşı karşıya bırakırken aynı tarihte, son 15 yıl içinde en düşük 2. seviyeye gerileyen barajlar kritik seviyede. 2023'ün 31 Ekim'inde genel doluluk oranı yüzde 18,57'ye gerileyen barajlar, bu sene de yüzde 22,96 ile vatandaşları ve uzmanları endişelendirmeye devam ediyor. İşte 31 Ekim Cuma barajlarda son durum...

BARAJ DOLULUK 31 EKİM 2025

İSKİ'nin resmi ineternet sitesinden alınan bilgiye göre, İstanbul'da barajların genel doluluk oranı 31 Ekim Cuma günü yüzde 22,96 olarak ölçüldü. Düne göre düşüş kaydedilen su seviyesi kritik seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Geçen senelerde ise aynı tarihte baraj doluluk oranları şöyle ölçülmüştü:

30 Ekim 2025: %23,06

30 Ekim 2024: %31,91

30 Ekim 2023: %18,57

30 Ekim 2022: %41,15

30 Ekim 2021: %45,57

30 Ekim 2020: %30,23

30 Ekim 2019: %41,87

30 Ekim 2018: %50,76

30 Ekim 2017: %56,61

30 Ekim 2016: %38,44

30 Ekim 2015: %69,66

İSTANBUL BARAJLARINDA NE KADAR SU KALDI 31 EKİM?

Ömerli Barajı: %17,63

Darlık Barajı: %35,04

Elmalı Barajı: %53,59

Terkos Barajı: %26,51

Alibey Barajı: %11,69

Büyükçekmece Barajı: %27,03

Sazlıdere Barajı: %24,45

Istrancalar Barajı: %19,34

Kazandere Barajı: %2,11

Pabuçdere Barajı: %4,53