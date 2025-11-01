CANLI SKOR ANA SAYFA
Barajlarda son durum | 1 Kasım 2025 güncel baraj doluluk oranları İSKİ

Barajlarda son durum | 1 Kasım 2025 güncel baraj doluluk oranları İSKİ

İSKİ'nin her gün yenilediği verilere göre 1 Kasım Cumartesi günü İstanbul barajlarında genel doluluk oranı, 22,81 seviyesine düştü. Önceki güne göre 0,15'lik düşüş kaydedilen barajlar kritik seviyede seyrediyor. Yaz mevsiminde İzmir ve Bursa'da baraj sularının tükenmesi sebebiyle kesintiler uygulanırken megakentte de beklenen sonbahar yağışlarının görülmemesi üzerine endişeler arttı. En düşük seviyeye sahip Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 2,22'ye geriledi. İşte 1 Kasım itibarıyla İstanbul barajlarında son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 10:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Barajlarda son durum | 1 Kasım 2025 güncel baraj doluluk oranları İSKİ

Barajlarda son durum, kuraklık tehlikesinin kapıya dayanmasıyla vatandaşlar tarafından günlük olarak takip edilen konular arasında yerini aldı. İSKİ'nin paylaştığı güncel verilere göre barajlarda her geçen gün azalan su miktarı kritik seviyelere ulaşıyor. Son 10 yıl içinde 2023'ten sonra en az doluluk oranına sahip Ekim ayını geride bıraktık. İşte güncel verilerle 1 Kasım 2025 baraj doluluk oranları...

Barajlarda son durum 1 Kasım

BARAJ DOLULUK 1 KASIM 2025

İSKİ'nin resmi ineternet sitesinden alınan bilgiye göre, İstanbul'da barajların genel doluluk oranı 1 Kasım Cumartesi günü yüzde 22,81 olarak ölçüldü. Düne göre düşüş kaydedilen su seviyesi kritik seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Barajlarımızın son bir yıldaki ay sonları doluluk oranları şöyle:

31 Ekim 2024: %31,68

30 Kasım 2024 : %28,24

31 Aralık 2024 : %40,23

31 Ocak 2025: %52,56

28 Şubat 2025: %74,5

31 Mart 2025: %79,99

30 Nisan 2025: %81,23

31 Mayıs 2025: %76,59

30 Haziran 2025: %66,23

31 Temmuz 2025: %53,13

31 Ağustos 2025: %40,35

30 Eylül 2025: %28,82

31 Ekim 2025: %22,96

İSTANBUL BARAJLARINDA NE KADAR SU KALDI 1 KASIM?

Ömerli Barajı: %17,88

Darlık Barajı: %34,77

Elmalı Barajı: %53,54

Terkos Barajı: %26,11

Alibey Barajı: %11,43

Büyükçekmece Barajı: %26,7

Sazlıdere Barajı: %24,19

Istrancalar Barajı: %19,41

Kazandere Barajı: %2,22

Pabuçdere Barajı: %5,22

