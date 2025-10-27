CANLI SKOR ANA SAYFA
MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 26 Ekim Pazar günü MasterChef'te Mavi ve Kırmızı Takım kaptanı kimler oldu?

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 26 Ekim Pazar günü MasterChef'te Mavi ve Kırmızı Takım kaptanı kimler oldu?

Yarışmacılar, Mehmet, Somer ve Danilo Şeflerin seçtiği özel tabağı en iyi şekilde hazırlayarak Mavi Takım Kaptanı olabilmek için ter döküyor. Kaptanlık düellosunu kazanan yarışmacı, Kırmızı Takım Kaptanı’nı belirlerken stratejik bir hamleyle tüm yarışın kaderini değiştirebilir. Peki 26 Ekim 2025 MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, Mavi ve Kırmızı Takımlar nasıl oluştu? Tüm detaylar ve yeni kaptanlar TV8 ekranlarında!

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 09:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 26 Ekim Pazar günü MasterChef'te Mavi ve Kırmızı Takım kaptanı kimler oldu?

Haftanın lideri olabilmek için mutfağa giren yarışmacılar, şeflerin belirlediği zorlayıcı tarifi en iyi şekilde sunmaya çalışıyor. Bu akşam kaptanlık düellosunu kazanan isim Mavi Takım'ın kaptanı olacak. Ardından seçeceği Kırmızı Takım kaptanı ile yeni haftanın dengeleri tamamen değişecek. MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar kimlerden oluştu? Peki bu akşam MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar nasıl kuruldu ve şeflerin favori tabakları neler oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2025'in takımları belli oldu. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı Onur oldu.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'in takım kaptanları belli oldu. Mavi Takım kaptanı Onur oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de bu hafta Kırmızı Takım kaptanı Mert oldu.

MAVİ TAKIM

Onur (Kaptan)

Furkan

Çağatay

Özkan

Ayla

Ayten

Murat Can

Barış

KIRMIZI TAKIM

Mert (Kaptan)

Gizem

Hakan

Sümeyye

Sezer

Eylül

Aslı

Çağlar

