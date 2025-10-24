500 BİN SOSYAL KONUT GENÇ kontenjanı yüzde kaç? TOKİ 500 bin Sosyal Konut Projesi'ne kimler başvurabilir?

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde emeklilere ayrılan kontenjan yüzde kaç ve hangi haklar sağlanıyor? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 81 ili kapsayan "Yüzyılın Konut Projesi" ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımını hayata geçiriyor. Proje kapsamında toplam 500 bin konut inşa edilecek ve emekliler için özel kontenjan ayrılması, yaşlı vatandaşların güvenli konut sahibi olmasını kolaylaştıracak. TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde gençlere özel kontenjan ayrıldı mı? sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın açıklamasına göre, projede gençler için belirlenen kontenjan, toplam konut sayısının belirli bir oranına denk geliyor. Peki, TOKİ 500 bin Sosyal Konut genç kontenjanı ne kadar, yüzde kaç? TOKİ Sosyal Konut Projesi'ne kimler başvurabilir? İşte detaylar!

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir'de düzenlenen "Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni"nde "Yüzyılın Konut Projesi"nin detaylarını açıkladı. Tören, 2022 yılında başlatılan "İlk Evim Projesi" kapsamında sosyal konutların inşa edildiği Kayabaşı Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı törende "İlk Evim Projesi" kapsamında konutları tamamlanan ailelere anahtarları teslim edildi.

SOSYAL KONUT HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Proje kapsamında inşa edilecek evler 80, 65 ve 55 metrekarelik olacak. Dağılımı belli olan bazı iller şöyle:

İstanbul'da 100.000,

Ankara'da 30.780,

İzmir'de 21.520,

Gaziantep'te 13.940,

Konya'da 13.670,

Şanlıurfa'da 13.190,

Diyarbakır'da 12.170 konut.

HANGİ GRUPLARA NE KADAR KONTENJAN AYRILACAK?

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazi: yüzde 5,

Engelli vatandaşlarımız: yüzde 5,

Emekli vatandaşlarımız: yüzde 20,

3 ve daha fazla çocuklu aileler: yüzde 10,

Gençler: yüzde 20

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.

Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.

Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. )

Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.

Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 toplanacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.