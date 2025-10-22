AJET uçak bileti kampanyası | İndirimli biletler satışa çıktı - Hangi tarihlerde geçerli?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

AJET uçak bileti kampanyası başladı. 849 TL'den başlayan indirimli biletler satışa sunulurken kampanya, yurtiçi seyahat etmeyi planlayan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. 41 il arasında bağlantı sunan rotalarda geçerli kampanyanın detayları merak ediliyor. Peki AJET uçak bileti kampanyası hangi tarihlerde geçerli? İşte merak edilenler...

AJET İNDİRİMLİ UÇAK BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

AJET, kış mevsimi öncesi yurt içi uçak bileti kampanyasını başlattı. 849 TL'den başlayan tek yön bilet fiyatlarıyla sunulan indirim, 41 il arasındaki bağlantılarda geçerli; popüler rotalar arasında İstanbul-Ankara, İzmir-Antalya ve Dalaman-Bodrum öne çıkıyor. Kampanya, AJET'in düşük maliyetli modelini pekiştirirken, yıl sonu tatil planlarını ucuzlatmayı hedefliyor. Biletler, 21 Ekim 2025 saat 11.00'de satışa çıktı ve yoğun talep üzerine stoklar hızla eriyor. AJET Genel Müdürü, kampayaya ilişkin yaptığı açıklamada "Bu kampanya, erişilebilir uçuşu teşvik etmek için tasarlandı" ifadelerini kullandı.

AJET UÇAK BİLETİ KAMPANYASI HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

AJET uçak bileti kampanyası dahilinde indirimli biletler, 21 Ekim 2025 saat 11.00'den 22 Ekim 2025 saat 23.59'a kadar rezervasyon edilebiliyor. Uçuşlar ise 1 Kasım 2025'ten 31 Aralık 2025'e kadar olan dönemde geçerli. Kampanya, bayram veya resmi tatil dönemlerini hariç tutmuyor ancak koltuk sayısını sınırlı tutuyor; bu sebeple bilet alacaklara erken rezervasyon öneriliyor. Kampanya koşulları, standart AJET standart kurallarına uygun olarak düzenlendi. Bagajsız tarifeler hâkimken, ek bagaj seçenekleri ücretli. Değişiklik veya iade için ek ücretler uygulanırken, rezervasyonlar AJET web sitesi, mobil uygulama veya acenteler üzerinden yapılabiliyor.

AJET UÇAK BİLETİ KAMPANYA KOŞULLARI

Tek yön biletler 849 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacaktır.

Biletler Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 21 Ekim 2025, 11:00 itibarıyla satışa çıkacaktır.

Kampanya, 1 Kasım – 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.

Tüm yurt içi direkt uçuşlarda geçerlidir (Kuzey Kıbrıs hariç).

Kampanya 140.000 koltuk ile sınırlıdır.

İndirim yalnızca Basic paket için geçerlidir; diğer paketlerde ek ücret uygulanabilir.

Sadece AJet'in tarifeli seferlerinde geçerlidir.

İndirimli biletler sınırlı sayıda ve belirli süre içinde kullanılabilir.

Kampanyada sunulan fiyatlara vergi ve harçlar dahildir.

Kampanya yalnızca AJet Mobil üzerinden geçerlidir.

Bu kampanya diğer indirim ve kampanyalarla birleştirilemez.

AJet'in Hakları:

Kampanya ve fırsatlarla ilgili koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme veya kampanyayı iptal etme hakkı AJet'e aittir.

Kurallara aykırı durumlarda AJet, yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar.