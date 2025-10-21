CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 💥OCAK 2026 YENİ YIL MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU: Öğretmen, doktor, polis ve memur zam oranları ne kadar olacak?

2026 yılı yaklaşırken memur ve emekli memur maaş zammı hesaplamaları gündemde. “Ocak 2026 memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?” soruları yanıt buluyor. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranı doğrultusunda yeni maaşlar tek tek hesaplandı. Öğretmen, doktor, polis ve diğer memurlar için olası zamlı maaş tablosu belli oldu. İşte 2026 Ocak memur maaş zammı hesaplama tablosu ve detaylar…

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 09:11 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 08:51
Ocak 2026 memur maaş zammı için geri sayım başladı! "Yılbaşında maaşlara ne kadar zam gelecek, zam oranı yüzde kaç olacak?" Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca memur ve emekli, Ocak 2026 maaş zammını merak ediyor. Enflasyon verileri ışığında yapılan tahminlere göre zam oranı netleşmeye başladı. Peki memur maaş zammı yüzde kaç olacak, hangi meslek grubu ne kadar alacak? İşte öğretmen, doktor, hemşire, polis ve emekli memurlar için tek tek hesaplanan yeni yıl maaş tablosu…

6 AYLIK ENFLASYON FARKI

Yılbaşında (Ocak 2026) memur ve memur emeklisi zammı, 6. Dönem Toplu Sözleşme'de belirlenen yüzde 11'lik artışa, oluşacak 6 aylık enflasyon farkının eklenmesiyle kesinleşecektir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yetkili sendika arasında 2026-2027 yılları için varılan anlaşma (Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı) uyarınca;

Ocak 2026 dönemi için memur ve memur emeklilerine yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı uygulanacaktır.

Bu zamma, 2025 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyonun, toplu sözleşmede belirlenen yüzde 7'lik zammı aşan kısmı (enflasyon farkı) eklenecektir.

Ayrıca, 2026 yılının ilk yarısında taban aylıklara 1000 TL'lik ek artış uygulanması da kararlaştırılmıştır.

OLASI YENİ YIL (OCAK 2026) MEMUR MAAŞ ZAM ORANLARI TAHMİNİ

Kesin zam oranı, TÜİK tarafından açıklanacak olan Ekim, Kasım ve Aralık 2025 enflasyon verileri ile netleşecektir.

2026 memur zammı

OCAK 2026 TAHMİNİ MAAŞ HESAPLAMALARI (TEK TEK HESAPLANDI)

Tahmini %16,88 zam oranı ve 1000 TL taban aylık artışı senaryosu üzerinden bazı meslek grupları için yapılan hesaplamalar (mevcut temmuz maaşları yaklaşık olarak kabul edilmiştir) şöyledir:

Öğretmen (1/4): Mevcut 45.000 TL maaşa ≈7.596 TL zam ve 1.000 TL taban artışı eklenerek maaşının 53.596 TL seviyesine çıkması beklenmektedir.

Polis Memuru (8/1): Mevcut 53.000 TL maaşa ≈8.956 TL zam ve 1.000 TL taban artışı eklenerek maaşının 62.956 TL'ye ulaşması öngörülmektedir.

Uzman Doktor (1/4): Mevcut 69.000 TL maaşa 11.650 TL zam ve 1.000 TL taban artışı ile maaşının 81.650 TL civarında olması beklenmektedir.

En Düşük Memur Maaşı: Temmuz 2025'te 50.503 TL olan en düşük memur maaşının, tahmini zam ve 1.000 TL taban artışı ile birlikte 60.032 TL'yi görmesi beklenmektedir.

2026 memur zammı

MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI

Memur emeklileri için de Toplu Sözleşme zammı (%11) ve oluşan enflasyon farkı (%5,88) geçerlidir, ancak emekli maaşlarına 1.000 TL taban aylık artışı yansıtılmamaktadır. Buna göre, %16,88 artışla en düşük memur emeklisi aylığının 22.672 TL'den 26.501 TL'ye yükselmesi beklenmektedir.

Unutulmamalıdır ki, bu rakamlar mevcut ekonomik göstergeler ve Toplu Sözleşme kararları doğrultusunda hazırlanan tahmini veriler olup, kesin maaşlar Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra netleşecektir.

