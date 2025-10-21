KYK ek yurt başvuruları ne zaman açıklanacak? | 2025 KYK yurt ek kontenjan başvuru sonuçları ne zaman?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), 2025-2026 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerine barınma desteği sağlamaya devam ediyor. Ek kontenjan yurt başvuruları, ÖSYM'nin YKS ek yerleştirmeleriyle birlikte üniversiteye yeni yerleşen adaylar için ikinci şans fırsatı sunuyor. 15 Ekim 2025 Çarşamba günü başlayıp, 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 23:59'a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla kabul edilen başvurulara binlerce öğrenci başvurdu. Peki KYK ek yurt başvuruları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM ek kontenjan veya özel yetenek sınavıyla ilk kez yerleşen üniversite öğrencileri, yatay/dikey geçiş yapanlar, lisansüstü (yüksek lisans/doktora) eğitim alanlar, normal öğrenim süresini aşanlar ve ikinci üniversite okuyan mezunların başvurabildiği KYK ek yurt başvuruları sona erdi. Sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak geçtiğimiz senelerde başvuru sonuçları 1 hafta içinde sona erdiğinden bu yıl da 24 Ekim'den sonra KYK ek yurt başvuru sonuçlarının erişime açılması bekleniyor.

KYK ek yurt başvuru sonuçları, e-Devlet üzerinden duyurulacaktır. Öğrenciler, e-Devlet Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama sayfasına giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilirler. Duyurular ise Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi (kygm.gsb.gov.t) üzerinden kontrol ediliyor.

KYK YURDUNA YERLEŞENLER NE YAPMALIDIR?

▶Yurda ilk defa yerleştirilen öğrenciler, ilk kayıt ücreti ödemelidir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

▶İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında istenilen belge var ise yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

▶İlk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlamaları esastır. Öğrenciler belirtilen tarihte yurtta kalamayacak ise yurt müdürlüğü ile iletişime geçip izin almalıdır. İzin talebinde bulunmayan öğrencilerin akademik takvime göre yurtta barınmaya başlamaları gereken tarihten itibaren 15 gün içerisinde yurtta barınmaya başlamamaları halinde kayıtları silinir. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.