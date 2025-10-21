CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler KYK BURS/KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA 2025-2026: KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (e-Devlet sorgulama ekranı)

KYK BURS/KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA 2025-2026: KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (e-Devlet sorgulama ekranı)

2025-2026 dönemi KYK burs/kredi başvurularını tamamlayan binlerce öğrenci için sonuç açıklama zamanı büyük merak konusu oluyor. Başvuru sürecini tamamlayan öğrenciler “KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtını sabırsızlıkla bekliyorlar. Bu yıl için resmi açıklama yapılmasa da, Kasım ayı ortalarından itibaren sonuçların erişime açılması bekleniyor. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 09:19 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 10:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KYK BURS/KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA 2025-2026: KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (e-Devlet sorgulama ekranı)

2025–2026 eğitim-öğretim yılı için KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularını yapan öğrenciler, başvuruların tamamlanmasının ardından şimdi "KYK burs sonuçları açıklandı mı?", "Ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Başvuru süreci e-Devlet üzerinden 13 Ekim 2025 – 17 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşti. Milyonlarca öğrenci için kritik eşik çok yakın. "KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı şu an için "Kasım ayı ortası" yönünde beklense de resmi duyuruya dikkat edilmesi önem taşıyor. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK burs/kredi sonuçları nasıl sorgulanır? Detaylar haberimizde...

KYK BURS/KREDİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Başvuru süreci e-Devlet üzerinden 13 Ekim 2025 – 17 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşti. Şu ana kadar resmi bir sonuç açıklaması gelmemekle birlikte, geçmiş yıllara bakıldığında sonuçların Kasım ayı ortası ile son haftası arasında ilan edildiği görülüyor.

KYK BURS/KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Resmî bir açıklama henüz yapılmadığı için, sonuçların duyurulma tarihi geçmiş verilere bakılarak Kasım ayının ortası uygun bir tahmin olarak gösteriliyor.

KYK BURS KREDİ ÜCRETLERİ

KYK BURS/KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

2024-2025 burs/kredi ücreti lisans öğrencileri için 3 bin lira olarak belirlenmişti. Burs ödemelerinin yüzde 30 zamlanması durumunda 3 bin 900 lira, yüzde 40 zamlanması durumunda 4 bin 200 lira ve yüzde 50 artması halinde ise 4 bin 500 liraya yükselecek.

Lisans öğrencileri: 3.000 TL

Yüksek lisans öğrencileri: 6.000 TL

Doktora öğrencileri: 9.000 TL

Bu rakamlar, 2024 yılı sonunda yapılan zam ile Ocak 2025'te yürürlüğe girdi.

REKLAM - İdefix
Osimhen rekora koşuyor!
DİĞER
Okan Buruk’a 'çeyrek' altın! Tecrübeli hoca, bonusları ile fark yarattı
"Aziz İhsan Aktaş" iddianamesinde Ekrem İmamoğlu bombası! Rüşvet tezgahı nasıl kuruldu? Hangi CHP'liye kaç para verildi?
Beşiktaş'ta Taylan bilmecesi!
F.Bahçe'de flaş İrfan Can gelişmesi! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başakşehir erteleme maçında Çaykur Rizespor deplasmanında! Başakşehir erteleme maçında Çaykur Rizespor deplasmanında! 09:50
Osimhen rekora koşuyor! Osimhen rekora koşuyor! 09:48
Ziraat Bankkart-F.Bahçe final maçı detayları! Ziraat Bankkart-F.Bahçe final maçı detayları! 09:17
Bugünkü maçlar 21 Ekim Salı | Şampiyonlar Ligi'nde zirve mücadelesi Bugünkü maçlar 21 Ekim Salı | Şampiyonlar Ligi'nde zirve mücadelesi 08:14
F.Bahçe'den Jhon Duran açıklaması! F.Bahçe'den Jhon Duran açıklaması! 00:42
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! 00:41
Daha Eski
Eyüpspor haftalar sonra galip! Eyüpspor haftalar sonra galip! 00:41
F.Bahçe'de flaş İrfan Can gelişmesi! Transfer... F.Bahçe'de flaş İrfan Can gelişmesi! Transfer... 00:41
Kenan Yıldız: Kimseye benzemiyorum! Kenan Yıldız: Kimseye benzemiyorum! 00:41
Avrupa, Arda-Mbappe işbirliğini konuşuyor! Avrupa, Arda-Mbappe işbirliğini konuşuyor! 00:41
Beşiktaş'ta kadro alarmı! Beşiktaş'ta kadro alarmı! 00:41
İşte G.Saray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i İşte G.Saray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i 00:41