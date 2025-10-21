Adli Tıp Kurumu personel alımı 2025 | Adli Tıp Kurumu başvuru tarihleri, şartları - KPSS puanı gerekli mi?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Adli Tıp Kurumu (ATK), 85 sözleşmeli personel ilanını Resmi Gazete'de yayımladı. Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam sağlanacak adaylar, KPSS puanının yanı sıra sözlü sınava da tabi tutulacak. Çeşitli şehirlerde görevlendirilmek üzere mühendis, kimyager, hemşire, laborant ve infaz koruma memuru olarak Adli Tıp Kurumu'nda çalışmak isteyen adaylar için detayları derledik.

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Adli Tıp Kurumu 85 personel alımı ilanı için başvurular 23 Ekim'de başlayacak, 5 Kasım 2025 Çarşamba saat 23.59'da sona erecek.

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI KPSS PUANI GEREKLİ Mİ?

Adli Tıp Kurumu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 2024 KPSS'den en az 70 puan alanlar başvuruda bulunabilecek.

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYIN

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

İlanda yer alan detaylara göre, alım yapılacak iller şöyle: İstanbul, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kayseri, Konya, Van, Antalya, Denizli, Samsun, Ankara, Erzurum, Trabzon.

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI AÇILACAK KADRO VE KONTENJANLAR

Mühendis (Bilişim): İstanbul Merkez Teşkilatı | 2 kişi

Diğer Teknik Hizmet Personeli (Kimyager): İstanbul Merkez Teşkilatı | 2 kişi

Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı | 1 kişi

Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı | 2 kişi

Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı | 3 kişi

Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı | 1 kişi

Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığı | 1 kişi

Hatay Adli Tıp Grup Başkanlığı | 1 kişi

İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı | 2 kişi

Kayseri Adli Tıp Grup Başkanlığı | 1 kişi

Konya Adli Tıp Grup Başkanlığı | 2 kişi

Van Adli Tıp Grup Başkanlığı | 1 kişi

Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı | 1 kişi

Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı | 1 kişi

Hatay Adli Tıp Grup Başkanlığı | 1 kişi

İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı | 2 kişi

Konya Adli Tıp Grup Başkanlığı | 2 kişi

Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı | 1 kişi

Van Adli Tıp Grup Başkanlığı | 1 kişi

Laborant: Van Adli Tıp Grup Başkanlığı | 1 kişi

İnfaz ve Koruma Memuru (Kadın): İstanbul Merkez Teşkilatı | 3 kişi

İnfaz ve Koruma Memuru (Erkek): İstanbul Merkez Teşkilatı | 2 kişi

Büro Personeli (Bilgi Belge Yönetimi): İstanbul Merkez Teşkilatı | 1 kişi

İstanbul Anadolu Adli Tıp Grup Başkanlığı | 4 kişi

Büro Personeli (İşletme-İktisat-Kamu Yönetimibilgi Belge Yönetimi-Halkla İlişkiler): Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı | 1 kişi

Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı | 2 kişi

Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı | 2 kişi

Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı | 2 kişi

Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı | 1 kişi

Hatay Adli Tıp Grup Başkanlığı | 1 kişi

İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı | 3 kişi

Konya Adli Tıp Grup Başkanlığı | 2 kişi

Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı | 1 kişi

Van Adli Tıp Grup Başkanlığı | 1 kişi

Destek Personeli (Hizmetli): | İstanbul Merkez Teşkilatı 6 kişi

İstanbul Anadolu Adli Tıp Grup Başkanlığı 3 kişi

Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı 2 kişi

Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı 1 kişi

Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı 1 kişi

Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı 2 kişi

Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığı 2 kişi

Hatay Adli Tıp Grup Başkanlığı 2 kişi

İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı 3 kişi

Kayseri Adli Tıp Grup Başkanlığı 1 kişi

Konya Adli Tıp Grup Başkanlığı 2 kişi

Van Adli Tıp Grup Başkanlığı 1 kişi

Destek Personeli (Şoför): İstanbul Merkez Teşkilatı | 3 kişi

Destek Personeli (Aşçı): İstanbul Merkez Teşkilatı | 1 kişi

2025 ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Son başvuru günü olan 05 Kasım 2025 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonu için merkezi sınavın (KPSS-2024) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonuna başvurup, puan sıralaması sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların boy-kilo ölçümleri sözlü sınav tarihinde yapılacaktır. Gerekli boy-kilo şartını sağlayamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

d) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Kamu haklarından mahrum olmamak,

f) Son başvuru tarihi itibarıyla başvurulan pozisyon için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.