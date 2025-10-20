CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Galatasaray-Bodo/Glimt maçının hakemi kim? Michael Oliver kimdir?

Galatasaray-Bodo/Glimt maçının hakemi kim? Michael Oliver kimdir?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim Çarşamba günü sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Peki Galatasaray-Bodo/Glimt maçının hakemi kim? Maçı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan FIFA kokartlı hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver’ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenirken, dördüncü hakem Andrew Madley olacak. VAR’da İskoç hakem Andrew Dallas ve AVAR’da Hollandalı Clay Ruperti görev alacak.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 15:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray-Bodo/Glimt maçının hakemi kim? Michael Oliver kimdir?

Galatasaray-Bodo/Glimt maçının hakemi kim? Merak edilen sorular arasında "Michael Oliver kimdir?" ve "Galatasaray-Bodo/Glimt maçının hakemi kim?" yer alıyor. İngiliz hakem Michael Oliver, 1985 doğumlu ve uluslararası arenada FIFA kokartı taşıyan deneyimli bir isim. 22 Ekim'de RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Bodo/Glimt maçında düdük çalacak. Yardımcı hakemler Stuart Burt ve James Mainwaring olurken, dördüncü hakem Andrew Madley, VAR ise Andrew Dallas ve Clay Ruperti tarafından yönetilecek. Peki, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının hakemi kim? Michael Oliver kimdir? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY-BODO/GLIMT MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim Çarşamba günü sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan FIFA kokartlı hakem Michael Oliver yönetecek.

MICHAEL OLIVER KİMDİR?

Michael Oliver, 20 Şubat 1985 doğumlu İngiliz profesyonel futbol hakemidir. İngiltere'nin Northumberland bölgesindeki Ashington kasabasında doğmuş ve 14 yaşında babasının yönlendirmesiyle hakemliğe adım atmıştır.

2007 yılında Wembley Stadyumu'nda oynanan Conference Ulusal play-off finalini yöneterek bu stadyumda final yöneten en genç İngiliz hakemi unvanını kazanmıştır. Ayrıca Premier League'de görev yapan en genç hakem, yardımcı hakem ve 4. hakem unvanlarına da sahiptir.

2010 yılında FIFA kokartı alarak uluslararası maçlarda görev almaya başlamış ve 2018 yılında UEFA Elite hakem listesine dahil edilmiştir.

Galatasaray-Bodo/Glimt maçının hakemi kim? Michael Oliver kimdir?

ASpor CANLI YAYIN

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
F.Bahçe'den Jhon Duran açıklaması!
DİĞER
Cemal Hünal: Senaryo ilk geldiğinde “Yine mi kötü adam?” dedim!
Can Holding'e ikinci dalgada 26 şüpheli adliyede! Kenan Tekdağ ve mason Remzi Sanver listede: Kara paracıların "ağabeyi" yine dilini yuttu
İşte G.Saray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i
G.Saray'dan transfer çıkarması! Yıldız isimler listede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Jhon Duran açıklaması! F.Bahçe'den Jhon Duran açıklaması! 15:10
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor 14:57
Cremonese-Udinese maçı ne zaman? Cremonese-Udinese maçı ne zaman? 14:24
Deportivo Alaves-Valencia maçı ne zaman? Deportivo Alaves-Valencia maçı ne zaman? 14:14
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! 14:02
West Ham United-Brentford maçı ne zaman? West Ham United-Brentford maçı ne zaman? 13:16
Daha Eski
G.Saray-Bodo maçının hakemi belli oldu! G.Saray-Bodo maçının hakemi belli oldu! 12:02
Türkiye Dünya Kung-fu Şampiyonu! Türkiye Dünya Kung-fu Şampiyonu! 11:57
İstanbulspor-Bandırmaspor maçı detayları! İstanbulspor-Bandırmaspor maçı detayları! 11:44
İşte G.Saray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i İşte G.Saray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i 11:24
Kayserispor'da zorlu süreç! Kayserispor'da zorlu süreç! 11:14
G.Saray'dan Cisse hamlesi! G.Saray'dan Cisse hamlesi! 11:10