Real Madrid’de sağ bek alarmı! Trent Alexander-Arnold 2 ay yok

Real Madrid'de forması giyen Trent Alexander-Arnold, Athletic Bilbao karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. İngiliz futbolcu, Santiago Bernabeu'daki kariyerine adım attığından bu yana üçüncü kez sakatlık problemiyle karşılaşmış oldu.

COPE'nin haberine göre Arnold'ın son sakatlığının ardından yaklaşık iki ay takımdan uzak kalması bekleniyor. 27 yaşındaki yıldız oyuncu, daha önce geçirdiği iki sakatlık döneminde toplam 7 maç kaçırmıştı.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 11 maçta süre alan Arnold, takımına 1 asistlik katkı yaptı.

SAĞ BEKTE ACİL DURUM

Real Madrid'in diğer sağ beki Dani Carvajal'in de sakatlığı sürerken Xabi Alonso'nun elindeki seçenekler iyice daraldı. İki oyuncu da sahalara dönene kadar sağ bek pozisyonunda Fede Valverde'nin görev alması planlanıyor.