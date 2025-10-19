Son dakika: Osmaniye'de korkutan deprem! Osmaniye'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde oldu? Merkez üssü neresi? AFAD, Kandilli son depremler

SON DAKİKA OSMANİYE DEPREM | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Osmaniye'de bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 14.39 sıralarında hissedilen sarsıntı, çevre illerde de fark edildi. Bu gelişme sonrası vatandaşlar, "Osmaniye'de deprem mi oldu? kaç şiddetinde oldu? Merkez üssü neresi?" gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. Depremin ardından açıklanan ön verilere göre sarsıntının büyüklüğü ve etkilenen bölgeler netleşmeye başladı. Hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi araştırılmaya devam ediliyor. Detaylar haberimizde...

OSMANİYE'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.39'da Osmaniye'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü Sumbas olarak açıklanan sarsıntının 7 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ise saat 14.39'da Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem olduğunu paylaştı. Merkez üssü Akoluk-Feke olarak açıklanan sarsıntının 4 kilometre derinlikte yaşandığı aktarıldı.