CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Son dakika: Osmaniye'de korkutan deprem! Osmaniye'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde oldu? Merkez üssü neresi? AFAD, Kandilli son depremler

Son dakika: Osmaniye'de korkutan deprem! Osmaniye'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde oldu? Merkez üssü neresi? AFAD, Kandilli son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Osmaniye'de deprem olduğunu açıkladı. Saat 14.39'da hissedilen sarsıntı çevre illerden de hissedilirken, vatandaşlar, "Osmaniye'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde oldu? Merkez üssü neresi?" gibi soruların cevaplarını araştırmayı sürdürüyor. Birçok ilden hissedilen Osmaniye depremi hakkında veriler belli olurken, gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremlere çevrildi. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 14:51 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 14:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Son dakika: Osmaniye'de korkutan deprem! Osmaniye'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde oldu? Merkez üssü neresi? AFAD, Kandilli son depremler

SON DAKİKA OSMANİYE DEPREM | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Osmaniye'de bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 14.39 sıralarında hissedilen sarsıntı, çevre illerde de fark edildi. Bu gelişme sonrası vatandaşlar, "Osmaniye'de deprem mi oldu? kaç şiddetinde oldu? Merkez üssü neresi?" gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. Depremin ardından açıklanan ön verilere göre sarsıntının büyüklüğü ve etkilenen bölgeler netleşmeye başladı. Hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi araştırılmaya devam ediliyor. Detaylar haberimizde...

OSMANİYE'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.39'da Osmaniye'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü Sumbas olarak açıklanan sarsıntının 7 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ise saat 14.39'da Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem olduğunu paylaştı. Merkez üssü Akoluk-Feke olarak açıklanan sarsıntının 4 kilometre derinlikte yaşandığı aktarıldı.

ASpor CANLI YAYIN

Vasco de Gama'dan flaş Cuesta kararı! Ocak ayında...
B. Münih'ten Goretzka kararı! F.Bahçe...
DİĞER
Galatasaray'da Leroy Sane, Almanya'da yeniden gündem oldu! Başakşehir maçı performansı yankı buldu...
CANLI ANLATIM | Katil İsrail'den Refah'a hava saldırısı! Ateşkes ihlal edildi
G. Amerika'dan resmi açıklama! Icardi...
F.Bahçe'nin yıldızı ülkesine geri mi dönüyor?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sane Almanya'da gündem oldu! Sane Almanya'da gündem oldu! 14:45
St. Pauli-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga) St. Pauli-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga) 14:33
B. Münih'ten Goretzka kararı! F.Bahçe... B. Münih'ten Goretzka kararı! F.Bahçe... 14:30
Freiburg-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Freiburg-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? 14:27
G. Amerika'dan resmi açıklama! Icardi... G. Amerika'dan resmi açıklama! Icardi... 13:52
Getafe-Real Madrid maçı ne zaman? Getafe-Real Madrid maçı ne zaman? 13:38
Daha Eski
Levante-Rayo Vallecano maçı ne zaman? Levante-Rayo Vallecano maçı ne zaman? 13:31
Celta Vigo-Real Sociedad maçı ne zaman? Celta Vigo-Real Sociedad maçı ne zaman? 13:27
Elche-Athletic Bilbao maçı ne zaman? Elche-Athletic Bilbao maçı ne zaman? 13:21
Liverpool-Manchester United maçı detayları! Liverpool-Manchester United maçı detayları! 13:10
İzleyenler inanamadı! 1.3 saniye kala... İzleyenler inanamadı! 1.3 saniye kala... 13:08
Razgatlıoğlu'na skandal müdahale! Razgatlıoğlu'na skandal müdahale! 12:48