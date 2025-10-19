Resmi Gazete 2025 | Resmi Gazete kararı yayımlandı mı? - Resmi Gazete kararları 19 Ekim Pazar

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Resmi Gazete bugün 19 EKİM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar, uygulamaya geçmeden önce kamuoyuna Resmi Gazete aracılığıyla duyuruldu. 19 Ekim Pazar tarihli ve 33052. sayısı yayımlanan Resmi Gazete, günün en çok araştırılan resmi yayınları arasında yer aldı. Peki, Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar ve duyurular yer alıyor? İşte 19 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan başlıca kararlar ve ilanlar…

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 2025 Yılı Eylül Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2025 Yılı Eylül Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– 2025 Yılı Eylül Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

–– 2025 Yılı Eylül Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri