Haberler Haberler Resmi Gazete 2025 | Resmi Gazete kararı yayımlandı mı? - Resmi Gazete kararları 19 Ekim Pazar

Resmi Gazete’nin 19 Ekim 2025 tarihli ve 33052. sayısı, vatandaşlar ve ilgililer için yayımlandı. Günün ilk saatlerinden itibaren, Resmi Gazete’de yer alan kararlar en çok araştırılan konular arasında öne çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar, uygulamaya geçmeden önce kamuoyuna duyurularak şeffaflık sağladı. Bu sayıda yer alan atamalar, görevden almalar, çeşitli düzenlemeler ve resmi ilanlar, kurumlar ve vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. İşte 19 Ekim 2025 Pazar tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan önemli kararlar ve duyurular…

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 08:43
Resmi Gazete bugün 19 EKİM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar, uygulamaya geçmeden önce kamuoyuna Resmi Gazete aracılığıyla duyuruldu. 19 Ekim Pazar tarihli ve 33052. sayısı yayımlanan Resmi Gazete, günün en çok araştırılan resmi yayınları arasında yer aldı. Peki, Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar ve duyurular yer alıyor? İşte 19 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan başlıca kararlar ve ilanlar…

19 Ekim RESMİ GAZETE için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19 Ekim Pazar Resmi Gazete kararları

TEBLİĞLER

–– 2025 Yılı Eylül Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2025 Yılı Eylül Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– 2025 Yılı Eylül Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

–– 2025 Yılı Eylül Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

👉19 EKİM 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Anasayfa
