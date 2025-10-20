RESMİ GAZETE BUGÜN 2025 | Resmi Gazete kararları yayımlandı mı? Resmi Gazete kararları nasıl öğrenilir?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

RESMİ GAZETE KARARLARI 20 EKİM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar, uygulamaya geçmeden önce kamuoyuna Resmi Gazete aracılığıyla duyuruldu. 20 Ekim Pazartesi tarihli ve 33053. sayısı yayımlanan Resmi Gazete, günün en çok araştırılan resmi yayınları arasında yer aldı. Peki, Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar ve duyurular yer alıyor? İşte 20 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan başlıca kararlar ve ilanlar…

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Yüzüncü Yıl Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Araştırma Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri