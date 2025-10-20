CANLI SKOR ANA SAYFA
RESMİ GAZETE BUGÜN 2025 | Resmi Gazete kararları yayımlandı mı? Resmi Gazete kararları nasıl öğrenilir?

RESMİ GAZETE BUGÜN 2025 | Resmi Gazete kararları yayımlandı mı? Resmi Gazete kararları nasıl öğrenilir?

Resmi Gazete’nin 20 Ekim 2025 Pazartesi tarihli ve 33053 sayılı yeni sayısı yayımlandı. Her gün olduğu gibi bugün de vatandaşlar ve kamu kurumları, yürürlüğe giren kararları ve duyuruları yakından takip ediyor. Günün erken saatlerinde erişime açılan sayıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararları, yeni yönetmelik değişiklikleri ve önemli düzenlemeler yer aldı. İşte, 20 Ekim 2025 Pazartesi tarihli Resmi Gazete kararları, yönetmelikler ve atama duyurularına ilişkin tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 08:58
RESMİ GAZETE BUGÜN 2025 | Resmi Gazete kararları yayımlandı mı? Resmi Gazete kararları nasıl öğrenilir?

RESMİ GAZETE KARARLARI 20 EKİM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar, uygulamaya geçmeden önce kamuoyuna Resmi Gazete aracılığıyla duyuruldu. 20 Ekim Pazartesi tarihli ve 33053. sayısı yayımlanan Resmi Gazete, günün en çok araştırılan resmi yayınları arasında yer aldı. Peki, Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar ve duyurular yer alıyor? İşte 20 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan başlıca kararlar ve ilanlar…

20 Ekim RESMİ GAZETE için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Yüzüncü Yıl Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Araştırma Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

👉20 EKİM 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

