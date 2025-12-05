CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Diğer Sporlar Milli badminton sporcusu Neslihan Arın "Guwahati Masters 2025" de sahne alıyor

Milli badminton sporcusu Neslihan Arın, Hindistan'da düzenlenecek olan "Guwahati Masters 2025" turnuvasında Türkiye'yi temsil edecek.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 12:06
Hindistan'da 2-7 Aralık 2025 tarihleri arasında, düzenlenecek olan, "Guwahati Masters 2025" badminton turnuvasında, tek kadınlarda Türkiye'yi temsil edecek olan Neslihan Arın, yalnızca iki gün önce 'SYED MODI International 2025'de kazandığı gümüş madalyanın ardından, Nala Para'da sahne alacak.

Ülkemizi üç defa olimpiyat oyunlarında temsil eden ve 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na katılım hedefi ile çalışmalarına ara vermeden devam eden Neslihan Arın, 2025 yılında İran, İsveç ve Polonya'da katıldığı turnuvalarda kazandığı şampiyonlukların ardından Türkiye'de gerçekleşen "VICTOR Türkiye International Challenge 2025" turnuvasını da şampiyonluk ile kapadı. Son olarak, Hindistan'da gerçekleşen "SYED MODI International 2025" turnuvasında final oynama başarısı gösteren Neslihan Arın, 2025 yılında, katılacağı son turnuvalardan da başarılı sonuçlar ile dönmeyi hedefliyor.

