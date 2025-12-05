Lille-Marsilya maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ligue 1

Lille-Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Lille ile Marsilya, Fransa'nın en üst ligi Ligue 1'de kritik bir mücadele verecek. Şampiyonluk yarışında dengeleri değiştirecek Stade Pierre Mauroy'daki maçta, 4. sırada yer alan Lille, rakibi karşısında 3 puan alarak yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Marsilya ise zirve ile arasındaki 2 puan farkını eriterek ilk sıraya yerleşmeyi hedefliyor. Peki Lille-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LILLE-MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lille-Marsilya maçı, 5 Aralık Cuma günü oynanacak. Kızışan şampiyonluk yarışındaki kritik mücadele,, Jerome Brisard'ın düdüğüyle saat 23.00'te start alacak.

LILLE-MARSILYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille-Marsilya maçı, beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LILLE-MARSILYA MUHTEMEL 11'LER

Lille: Ozer; Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud; Bentaleb; Andre, Mukau; Correia, Giroud, Haraldsson

Marsilya: Rulli; Weah, Pavard, Egan-Riley, Palmieri; Nadir, Hojbjerg; Greenwood, Gomes, Paixao; Aubameyang