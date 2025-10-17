CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Bugün Resmi Gazete 17 Ekim Cuma 2025 | Resmi Gazete kararları

Bugün Resmi Gazete 17 Ekim Cuma 2025 | Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 17 Ekim 2025 tarihli 33050. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 17 Ekim Cuma 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 08:45 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 09:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugün Resmi Gazete 17 Ekim Cuma 2025 | Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 17 EKİM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 17 Ekim Cuma tarihli 33050. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 17 Ekim Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

17 Ekim RESMİ GAZETE için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Sağlık Meslek Mensubu Olmayan Personelin Sağlık Personeli Yokluğunda Yapmaya Yetkili Oldukları Acil Tıbbi Müdahaleler Hakkında Yönetmelik

–– Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

–– Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete'de bugün | 17 Ekim 2025 Resmi Gazete kararları

TEBLİĞLER

–– Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2024/27)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/29)

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

–– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

–– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/10/2025 Tarihli ve 13853 Sayılı Kararı

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 11/10/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/36258] Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2025 Tarihli ve E: 2024/157, K: 2025/121 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/7/2025 Tarihli ve E: 2023/149, K: 2025/147 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/7/2025 Tarihli ve E: 2025/93, K: 2025/153 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/3/2025 Tarihli ve 2019/24131 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 31/7/2025 Tarihli ve 2023/98215 Başvuru Numaralı Kararı

👉17 EKİM 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

F.Bahçe'ye sürpriz golcü! G.Saray da istemişti
Tedesco 11'den çekti! Premier Lig'e geri dönüyor
DİĞER
5 milyonluk büyük yarış! 'Kim Milyoner Olmak İster?' rekor ödül dağıtıyor
CANLI ANLATIM | Can Holding soruşturmasında yeni dalga! 35 şüpheliye gözaltı kararı: Aralarında Kenan Tekdağ da var
Jhon Duran'dan flaş açıklama! "Beni eleştirenlere..."
İtalyan ekibinden Yunus Akgün'e kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İtalyan ekibinden Yunus Akgün'e kanca! İtalyan ekibinden Yunus Akgün'e kanca! 09:40
G.Saray'dan 100 milyon euro'luk imza! G.Saray'dan 100 milyon euro'luk imza! 09:12
F.Bahçe'ye sürpriz golcü! G.Saray da istemişti F.Bahçe'ye sürpriz golcü! G.Saray da istemişti 09:10
Jhon Duran'dan flaş açıklama! "Beni eleştirenlere..." Jhon Duran'dan flaş açıklama! "Beni eleştirenlere..." 09:08
Bugünkü maçlar 17 Ekim Cuma 2025 Bugünkü maçlar 17 Ekim Cuma 2025 08:33
UÇK'dan Kayserispor lehine karar! UÇK'dan Kayserispor lehine karar! 00:24
Daha Eski
UÇK'dan Kayserispor lehine karar! UÇK'dan Kayserispor lehine karar! 00:24
ÇBK Mersin 69-70 Basket Landes | MAÇ SONUCU - ÖZET ÇBK Mersin 69-70 Basket Landes | MAÇ SONUCU - ÖZET 00:12
La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! 00:04
Katar'ın takım kaptanından Gazze için örnek davranış Katar'ın takım kaptanından Gazze için örnek davranış 00:04
La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! 00:04
La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! 00:04