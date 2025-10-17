CANLI SKOR ANA SAYFA
Bim 17 Ekim aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Bim 17 Ekim aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Cuma günü evinizin ihtiyaçlarının yanı sıra elektronik, mutfak ve bebek ürünleri ihtiyaçlarınızı da giderecek onlarca aktüel ürünü raflarına dizen Bim, uygun fiyatlı alışveriş için kapılarını açıyor. 17 Ekim Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 08:10
Bim 17 Ekim aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Power X Şarjlı Süpürge: 5.490 TL
Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge: 4.999 TL
Keysmart Mini Buzdolabı 85 L: 699 TL
Range Home Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı: 4.350 TL
Buhar Kazanlı Ütü: 5.490 TL
Rexon Şarjlı Erkek Bakım Seti: 699 TL
Heifer Çay MAkinesi: 1.790 TL
Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak: 799 TL

Bim 17 Ekim aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

AutoWare Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı: 1.990 TL
AutoWare Fonksiyonel Elektrikli Araç İçi Süpürge: 1.790 TL
AutoWare Araç İçi LED Göz: 349 TL
AutoWare Araç İçi Dikiz Ayna Kamerası: 1.250 TL
AutoWare Akülü Vidalama: 1.750 TL

Bim 17 Ekim aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

TCL 65" 4K HDR Google TV: 26.900 TL
TCL 43" Full HD QLED Android TV: 11.250 TL
Manyetik Araç Telefon Tutucu: 249 TL
AutoWare Numaratörlü Araç İçi Tutucu: 259 TL
AutoWare Araç İçi Numaratör: 49 TL

Bim 17 Ekim aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Fisher-Price Eğitici Köpekcik: 1.290 TL
Fisher-Price Eğitici Masalcı Tırtıl: 799 TL
Fisher-Price Tummy Time Aynalı Yumuşak Kitap: 119 TL
Fisher-Price Eğitici Oyunu Kumandası: 559 TL
Fisher-Price Doodle Yaz Tahtası: 559 TL
Fisher-Price 3 Boyutlu Çiftliğim: 109 TL

Bim 17 Ekim aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Evo Astronot LED Projektör Gece Lambası: 699 TL
Piccolo Mondi Peluş Llama 70 cm: 699 TL
GoKıdy Ahşap Puzzle: 149 TL
GoKıdy Eğlenceli Arabalar: 69 TL
Peluş Tırtıl 85 cm: 369 TL
Redka Kule Denge Oyunu: 149 TL

Bim 17 Ekim aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Magic Baby 3'lü Yumak: 135 TL
Kitty Baby 3'lü Yumak: 139 TL
Dolu Nuve Mama Sandalye: 699 TL
BabyCo Tekli Bebek Body: 69 TL
BabyCo Apikli Penye Mama Önlüğü: 49 TL
BabyCo Apikli Penye Ter Bezi: 45 TL
BabyCo Çok Amaçlı Alt Açma: 349 TL

Bim 17 Ekim aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Chefs Pro Tek Fiyat Çelik Ürünleri: 319 TL
Paşabahçe Frezya Servis Tabağı: 139 TL
Paşabahçe Frezya Kase: 89 TL
Paşabahçe Frezya Tatlı Tabağı: 219 TL
Paşabahçe Frezya Büyük Servis Kasesi: 99 TL
Paşabahçe Frezya Kase: 149 TL

Bim 17 Ekim aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Katlanır Çamaşır Sepeti: 319 TL
Katlanır Çocuk Küveti: 559 TL
Katlanır Maşrapa: 79 TL
Katlanır Su Kovası: 209 TL
Dökülmeyen Mama Kasesi: 129 TL
Bölmeli Silikon Mama Tabağı: 109 TL
Wee 3'lü Kaşık Seti: 69 TL

