CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Gram altın fiyatı ne kadar 15 Ekim? | Kapalıçarşı altın fiyatları alış-satış

Gram altın fiyatı ne kadar 15 Ekim? | Kapalıçarşı altın fiyatları alış-satış

Altın yatırımcıları için piyasa takibi kritik öneme sahip. 15 Ekim Çarşamba günü itibarıyla piyasalar, güne ufak bir yükselişle başlarken altın alış ve satış fiyatları merak ediliyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, ata ve cumhuriyet altını fiyatları, küresel dalgalanmalar sebebiyle değişiklik gösterebilmektedir. Altın ve döviz kurundaki hareketleri anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar için Kapalıçarşı altın fiyatları ile canlı döviz kuru takibi haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 06:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gram altın fiyatı ne kadar 15 Ekim? | Kapalıçarşı altın fiyatları alış-satış

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI 15 EKİM | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Cumhuriyet, Ata altın alış, satış fiyatı ne kadar? Euro, dolar, sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 15 Ekim Çarşamba 2025 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

15 EKİM 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 41,82 (Alış) - 41,83 (Satış)

EURO: 48,63 (Alış) - 48,69 (Satış)

STERLİN: 55,88 (Alış) - 56,91 (Satış)

1 DOLAR = 41,83 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

15 Ekim gram, çeyrek altın ne kadar oldu?

👉KAPALIÇARŞI ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI 15 Ekim Çarşamba 2025

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Gram altın alış: 5622.5680

◼Gram altın satış: 5622.5680

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 9105.2387

◼Çeyrek altın satış: 9252.8504

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 18210.5208

◼Yarım altın satış: 18534.8449

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Tam altın alış: 36318.27

◼Tam altın satış: 36908.08

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 37165.3965

◼Cumhuriyet altını satış: 37165.3965

ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Ata altın alış: 37167.4406

◼Ata altın satış: 37806.2923

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 15 Ekim Çarşamba günü saat 06.09 itibarıyla alınmıştır.

Icardi'den büyük fedakarlık!
F.Bahçe'den savunmaya Viking hamlesi!
DİĞER
Gençlerin psikolojisi tehlikede! Artık mahkeme bile dur diyor!
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Gazze'ye 500 bin konut yapılacak TOKİ öncü rol oynayacak
G.Saray ve Barış Alper Yılmaz el sıkıştı!
Bizim Çocuklar'dan gövde gösterisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray ve Barış Alper Yılmaz el sıkıştı! G.Saray ve Barış Alper Yılmaz el sıkıştı! 01:37
İşte millilerin grubunda puan durumu! İşte millilerin grubunda puan durumu! 01:25
İşte millilerin grubunda puan durumu! İşte millilerin grubunda puan durumu! 01:24
Montella: İspanya'yı mağlup etmeyi... Montella: İspanya'yı mağlup etmeyi... 01:17
Bizim Çocuklar'dan gövde gösterisi! Bizim Çocuklar'dan gövde gösterisi! 01:17
Başkan Erdoğan 3. gole böyle sevindi! Başkan Erdoğan 3. gole böyle sevindi! 01:17
Daha Eski
Milli maçta penaltı bekledik! Milli maçta penaltı bekledik! 01:17
Milliler seremoniye Filistinli çocuklarla çıktı! Milliler seremoniye Filistinli çocuklarla çıktı! 01:17
Başkan Erdoğan milli maçı tribünden takip etti! Başkan Erdoğan milli maçı tribünden takip etti! 01:17
Kocaeli’de büyüleyici koreografi şov! Kocaeli’de büyüleyici koreografi şov! 01:17
F.Bahçe Beko'ya evinde şok! F.Bahçe Beko'ya evinde şok! 01:17
Anadolu Efes deplasmanda galip! Anadolu Efes deplasmanda galip! 01:17