ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2026 | Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Asgari ücret zammı 2026 için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışan, "2026 asgari ücret ne kadar olacak, zam oranı ne zaman belli olacak?" sorularına yanıt arıyor. Ekonomistlerin tahminleri ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı süreci yakından takip ediliyor. Çalışanlar, "2026 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, net maaş ne kadar olacak?" sorularının cevabını merak ediyor. İşte uzmanların tahminleri ve 2026 asgari ücret süreci hakkında öne çıkan detaylar...

ASGARİ ÜCRET YENİ YILDA NE KADAR OLACAK?

SGK uzmanlarının değerlendirmelerine göre, 2026 yılı Ocak ayında asgari ücrete yapılacak zam oranının yaklaşık %20 civarında olması bekleniyor. Bu senaryoya göre, asgari ücretli çalışanların net maaşının 26.524 TL seviyesine çıkabileceği öngörülüyor.

Morgan Stanley tarafından yapılan analizler de benzer sonuçları gösteriyor. Kurum, yüzde 20'lik bir artış durumunda net asgari ücretin 26.524 TL, yüzde 25'lik bir senaryoda ise 27.630 TL seviyelerine yükselebileceğini öngörüyor. Bu tür finansal tahminler, ekonomik belirsizlikler ve hükümetin maliye politikalarına göre değişiklik gösterebilir.

Öte yandan, bazı bağımsız uzmanlar ise daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Bu görüşe göre, asgari ücretin 2026 yılında en fazla 26.500 TL civarında kalabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, bu tahmini yaparken hem enflasyon oranını hem de işverenlerin mali yükünü dikkate alıyor ve iş dünyasının beklentilerini göz önünde bulunduruyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Uzmanlar, nihai rakamın Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılacak görüşmeler ve ekonomik göstergelere göre netlik kazanacağını vurguluyor. Her yıl Aralık ayında başlayan komisyon toplantıları sonucunda asgari ücret zammı kesinleşiyor ve 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giriyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2025 yılı itibarıyla Türkiye'de asgari ücret, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere brüt 26.005,50 TL ve net 22.104,67 TL olarak belirlenmiştir.