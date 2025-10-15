15 EKİM TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, TRT1, Star TV yayın akışı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Televizyon izlemek, günün stresinden uzaklaşmak ve keyifli zaman geçirmek isteyenler için vazgeçilmez bir alışkanlık olmaya devam ediyor. Her gün farklı kanallarda yayınlanan dizi, film ve yarışma programlarıyla dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Bugün ATV, Kanal D, Show TV, TRT1 ve Star TV gibi popüler kanallarda birbirinden dikkat çekici yapımlar ekrana gelecek. Hangi programın saat kaçta yayınlanacağını merak eden izleyiciler, 15 Ekim TV yayın akışını araştırıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte detaylar!

15 Ekim Çarşamba akşamı da ekranlar dopdolu! Akşam saatlerinde evde dinlenirken "Bugün televizyonda hangi dizi var?" diye merak eden izleyiciler için TV yayın akışı araştırması devam ediyor. ATV, Kanal D, Show TV, TRT1 ve Star TV kanallarında farklı türlerde yapımlar izleyicilerle buluşacak.
Dramdan komediye, haberden yarışma programlarına kadar geniş bir yelpazede içerik sunan kanallar, her zevke hitap eden yapımlarla ekran başındakilere keyifli anlar yaşatacak. Günün tamamlanmasıyla birlikte televizyon keyfi başlıyor! İşte bugün için güncel TV yayın akışı…

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 – atv Gün Ortası
  • 14:00 – Aynadaki Yabancı
  • 16:00 - Esra Erol'da
  • 19:00 – ATV Ana Haber
  • 20:00 – Can Borcu
  • 00:20 - Aşk ve Gözyaşı
  • 03:00 - Kardeşlerim
  • 05:30 - Bir Gece Masalı

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 – Güller ve Günahlar
  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 - Yaprak Dökümü
  • 14:00 - Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - Arka Sokaklar
  • 18:30 – Kanal D Ana Haber
  • 20:00 – Eşref Rüya
  • 00:15 - Güller ve Günahlar
  • 03:00 - Poyraz Karayel
  • 05:00 - Baht Oyunu

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:00 – Tuzak
  • 07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)
  • 08:30 – Oynat Bakalım
  • 09:00 - Gel Konuşalım
  • 13:15 - MasterChef Türkiye
  • 16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
  • 00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 03:30 - Gel Konuşalım

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 - İstanbullu Gelin
  • 09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen
  • 16:15 - Söz
  • 19:00 – Star Haber
  • 20:00 – Sahipsizler
  • 00:15 - Çarpıntı
  • 03:00 - Baba Ocağı
  • 05:00 - Söz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 – Aile
  • 08:15 - Bu Sabah
  • 10:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 12:30 - Gelin Evi
  • 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 – Show Ana Haber
  • 20:00 – Eyvah Eyvah
  • 22:15 - Kolonya Cumhuriyeti
  • 00:30 - Veliaht
  • 03:00 - Eyvah Eyvah

