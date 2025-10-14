KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU? SON DURUM: Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sürücüler, kış lastiği zorunluluğu konusunda bilgi arayışına başladı. Türkiye’de kış lastiği uygulaması her yıl belirli tarihlerde devreye giriyor ve bazı araç türleri için mecburi hale geliyor. Peki, hangi araçların kış lastiği kullanması zorunlu ve uygulama tam olarak ne zaman başlayacak? Kış lastiği takmayan sürücüler için uygulanacak cezalar ve trafik kuralları da merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 11:25 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 12:44
Kış lastiği takmak zorunlu mu? Türkiye'de kış lastiği uygulaması hangi tarihler arasında geçerli olacak? Kış aylarında sürücülerin güvenliğini sağlamak için getirilen bu uygulamada hangi araçlar kapsama giriyor ve cezalar ne kadar? Sürücüler, uygulamanın başlayacağı tarihi ve trafik kurallarını merak ediyor. Kış mevsimi yaklaşırken, sürücüler kış lastiği zorunluluğu ve uygulama tarihlerini araştırıyor. Türkiye'de bazı araçlar için zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması, belirlenen tarihlerde yürürlüğe giriyor. Bu uygulama sadece güvenliği artırmakla kalmıyor, aynı zamanda trafik kazalarının önlenmesine de katkı sağlıyor. Peki kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak, hangi araç türleri kapsama giriyor ve kurallara uymayan sürücülere uygulanacak cezalar neler? Detaylar haberimizde...

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 4 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürürlüğe giren "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni düzenleme ile birlikte özellikle ticari araçlar, ağır vasıtalar ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu, trafik güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Vatandaşlar, belirtilen tarihler arasında zorunlu kış lastiği takmadıkları takdirde trafik cezaları ile karşılaşabilecek.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Uraloğlu, sürücülerin mevsim şartlarını göz önünde bulundurarak araçlarının lastiklerini değiştirmesi ve güvenli sürüş kurallarına uyması gerektiğini vurgulayarak, yeni uygulamanın ülke genelinde yol güvenliğine olumlu katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Bakan Uraloğlu, yapılan değişiklikle birlikte zorunlu kış lastiği uygulamasının tarihleri konusunda önemli bir güncelleme yapıldığını belirtti. Daha önce 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da sona eren zorunluluk, mevsimsel hava koşullarının etkisi göz önünde bulundurularak 15 Kasım – 15 Nisan tarihleri arasına çekildi. Böylece kış lastiği takma zorunluluğu 4 aydan 5 aya çıkarılmış oldu.

Uraloğlu, bu düzenlemenin özellikle yağışlı, karlı ve buzlu yolların yoğun olduğu dönemlerde sürücülerin güvenliğini artırmayı hedeflediğini ifade etti. Ayrıca, tebliğ ile ilgili olarak sürücülere, kış lastiği kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken kurallar ve uygulamanın kapsamı hakkında bilgilendirme yapılacağını açıkladı.

