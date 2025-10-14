CANLI SKOR ANA SAYFA
Gram altın fiyatı ne kadar 14 Ekim? | Kapalıçarşı altın fiyatları alış-satış

Gram altın fiyatı ne kadar 14 Ekim? | Kapalıçarşı altın fiyatları alış-satış

Altın yatırımcıları için piyasa takibi kritik öneme sahip. 14 Ekim Salı günü itibarıyla piyasalar, güne ufak bir yükselişle başlarken altın alış ve satış fiyatları merak ediliyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, ata ve cumhuriyet altını fiyatları, küresel dalgalanmalar sebebiyle değişiklik gösterebilmektedir. Altın ve döviz kurundaki hareketleri anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar için Kapalıçarşı altın fiyatları ile canlı döviz kuru takibi haberimizde...

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 06:55
Gram altın fiyatı ne kadar 14 Ekim? | Kapalıçarşı altın fiyatları alış-satış

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI 14 EKİM | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Cumhuriyet, Ata altın alış, satış fiyatı ne kadar? Euro, dolar, sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 14 Ekim Salı 2025 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

14 EKİM 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 41,78 (Alış) - 41,82 (Satış)

EURO: 48,36 (Alış) - 48,47 (Satış)

STERLİN: 55,56 (Alış) - 56,84 (Satış)

1 DOLAR = 41,82 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

14 Ekim canlı altın fiyatları (Kapalıçarşı)

👉KAPALIÇARŞI ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI 14 Ekim Salı 2025

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Gram altın alış: 5578.8740

◼Gram altın satış: 5581.5350

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 9038.3346

◼Çeyrek altın satış: 9187.0451

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 18077.1065

◼Yarım altın satış: 18405.6896

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Tam altın alış: 36047.40

◼Tam altın satış: 36639.31

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 36639.31

◼Cumhuriyet altını satış: 37534.0299

ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Ata altın alış: 36875.9755

◼Ata altın satış: 37527.5345

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 14 Ekim Salı günü saat 06.09 itibarıyla alınmıştır.

