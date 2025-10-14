Altın fiyatları neden düştü? SON DAKİKA: 12 Ekim Pazar Gram altın kaç TL, düşüş devam eder mi?

Altın fiyatları son günlerde düşüş eğilimini sürdürürken yatırımcılar, "Altın fiyatları neden düştü?" sorusunun cevabını araştırıyor. 12 Ekim 2025 Pazar günü itibarıyla gram altın fiyatı, küresel piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerin etkisiyle gerileme gösterdi. Özellikle doların güç kazanması, faiz oranlarının yüksek seyretmesi ve ons altındaki değer kaybı, altın fiyatlarındaki düşüşte belirleyici oldu. Peki, altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Detaylar haberimizde...

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

İsrail ve Hamas arasında (ABD arabuluculuğunda) Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılması, bölgedeki jeopolitik gerilimi önemli ölçüde düşürdü. Yatırımcılar, savaş ve belirsizlik ortamında "güvenli liman" olarak gördükleri altın varlıklarından çıkarak, daha yüksek getiri potansiyeli olan borsalar ve diğer riskli varlıklara yöneldi. Bu kâr realizasyonu, altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı.

ALTIN FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

ABD Dolar Endeksi'nin (DXY) yükselerek son iki ayın zirvesine yaklaşması, doların diğer para birimleri karşısında güçlendiği anlamına gelir. Altın, küresel piyasalarda dolar cinsinden fiyatlanır. Dolar güçlendiğinde, altın yabancı yatırımcılar için otomatik olarak daha pahalı hale gelir ve bu da altına olan talebi azaltarak fiyatların düşmesine neden olur. Fed tutanaklarında faiz indirimi sürecine temkinli yaklaşıldığına dair sinyaller, faizsiz bir varlık olan altının cazibesini azaltabilir. (Ancak faiz indirimi beklentileri hâlâ yüksek seyretmektedir, bu etki sınırlıdır.)

UZUN VADEDE BEKLENTİ: YÜKSELİŞ

Uzmanların ve kurumların büyük çoğunluğu, kısa vadeli düşüşlerin kalıcı olmayacağını ve altın fiyatlarının uzun vadede, özellikle 2025 yılının sonuna kadar yeniden yükseliş trendine gireceğini öngörmektedir.

KISA VADEDE (ANLIK DÜŞÜŞLER)

Uzmanlar, son düşüşün bir "kâr realizasyonu" veya "manipülasyon" olabileceğini belirtmekle birlikte, kısa vadede piyasalarda dalgalanmaların devam edebileceği konusunda uyarıyor.

👉 Genel görüş, jeopolitik ateşkes haberleriyle tetiklenen bu düşüşün bir alım fırsatı sunabileceği ve fiyatların tekrar toparlanacağı yönündedir. Analistler, mevcut seviyelerin altın almak için bir fırsat olabileceğini, ancak kısa vadeli oynaklık nedeniyle kademeli alım yapılması gerektiğini vurgulamaktadır.

(Uyarı: Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Piyasa koşulları hızla değişebilir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanıza ve risk tercihinize göre vermeniz önerilir.)