CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Altın fiyatları neden düştü? SON DAKİKA: 12 Ekim Pazar Gram altın kaç TL, düşüş devam eder mi?

Altın fiyatları neden düştü? SON DAKİKA: 12 Ekim Pazar Gram altın kaç TL, düşüş devam eder mi?

Altın fiyatları neden düştü? sorusu yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. 12 Ekim 2025 Pazar günü itibarıyla gram altın fiyatı, küresel piyasalarda yaşanan hareketlilikten etkilenerek düşüş eğilimini sürdürüyor. Peki, Altın fiyatları neden düştü? Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? İşte detaylar!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 09:25 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 08:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Altın fiyatları neden düştü? SON DAKİKA: 12 Ekim Pazar Gram altın kaç TL, düşüş devam eder mi?

Altın fiyatları son günlerde düşüş eğilimini sürdürürken yatırımcılar, "Altın fiyatları neden düştü?" sorusunun cevabını araştırıyor. 12 Ekim 2025 Pazar günü itibarıyla gram altın fiyatı, küresel piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerin etkisiyle gerileme gösterdi. Özellikle doların güç kazanması, faiz oranlarının yüksek seyretmesi ve ons altındaki değer kaybı, altın fiyatlarındaki düşüşte belirleyici oldu. Peki, altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Detaylar haberimizde...

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

İsrail ve Hamas arasında (ABD arabuluculuğunda) Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılması, bölgedeki jeopolitik gerilimi önemli ölçüde düşürdü. Yatırımcılar, savaş ve belirsizlik ortamında "güvenli liman" olarak gördükleri altın varlıklarından çıkarak, daha yüksek getiri potansiyeli olan borsalar ve diğer riskli varlıklara yöneldi. Bu kâr realizasyonu, altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı.

altın fiyatları neden düştü

ALTIN FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

ABD Dolar Endeksi'nin (DXY) yükselerek son iki ayın zirvesine yaklaşması, doların diğer para birimleri karşısında güçlendiği anlamına gelir. Altın, küresel piyasalarda dolar cinsinden fiyatlanır. Dolar güçlendiğinde, altın yabancı yatırımcılar için otomatik olarak daha pahalı hale gelir ve bu da altına olan talebi azaltarak fiyatların düşmesine neden olur. Fed tutanaklarında faiz indirimi sürecine temkinli yaklaşıldığına dair sinyaller, faizsiz bir varlık olan altının cazibesini azaltabilir. (Ancak faiz indirimi beklentileri hâlâ yüksek seyretmektedir, bu etki sınırlıdır.)

altın fiyatları düşecek mi

UZUN VADEDE BEKLENTİ: YÜKSELİŞ

Uzmanların ve kurumların büyük çoğunluğu, kısa vadeli düşüşlerin kalıcı olmayacağını ve altın fiyatlarının uzun vadede, özellikle 2025 yılının sonuna kadar yeniden yükseliş trendine gireceğini öngörmektedir.

KISA VADEDE (ANLIK DÜŞÜŞLER)

Uzmanlar, son düşüşün bir "kâr realizasyonu" veya "manipülasyon" olabileceğini belirtmekle birlikte, kısa vadede piyasalarda dalgalanmaların devam edebileceği konusunda uyarıyor.

👉 Genel görüş, jeopolitik ateşkes haberleriyle tetiklenen bu düşüşün bir alım fırsatı sunabileceği ve fiyatların tekrar toparlanacağı yönündedir. Analistler, mevcut seviyelerin altın almak için bir fırsat olabileceğini, ancak kısa vadeli oynaklık nedeniyle kademeli alım yapılması gerektiğini vurgulamaktadır.

(Uyarı: Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Piyasa koşulları hızla değişebilir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanıza ve risk tercihinize göre vermeniz önerilir.)

F.Bahçe'den Benzema sürprizi!
Aslan'dan 10 numara bombası!
DİĞER
Çocuklarımızı zehirleyen Netflix’i boykot edelim
Başkan Erdoğan'dan "ikinci one minute" çıkışı! Havada rest çekti: "Netanyahu varsa biz yokuz"
G.Saray rotasını orta sahaya çevirdi! Osimhen'den bilgi aldı
Araplar devreye girdi! Icardi ile yollar ayrılıyor mu?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 14 Ekim Salı 2025 Bugünkü maçlar 14 Ekim Salı 2025 09:00
Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları 01:24
Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları 01:24
F.Bahçe'de sular ısınıyor! F.Bahçe'de sular ısınıyor! 00:42
Hakan Çalhanoğlu için 100'üncü maç pastası Hakan Çalhanoğlu için 100'üncü maç pastası 00:06
Araplar devreye girdi! Icardi ile yollar ayrılıyor mu? Araplar devreye girdi! Icardi ile yollar ayrılıyor mu? 00:05
Daha Eski
Montella'dan flaş Berke Özer açıklaması! Montella'dan flaş Berke Özer açıklaması! 00:05
Türkiye-Gürcistan maçının gelirleri Gazze halkına bağışlanacak Türkiye-Gürcistan maçının gelirleri Gazze halkına bağışlanacak 00:05
Di Natale'den Zaniolo yorumu: Hayak kırıklığı yaratan... Di Natale'den Zaniolo yorumu: Hayak kırıklığı yaratan... 00:05
Fatih Terim, Bizim Çocuklar'a rakip olacak! Fatih Terim, Bizim Çocuklar'a rakip olacak! 00:05
Almanya'da fantastik amatör lig maçı! Almanya'da fantastik amatör lig maçı! 00:05
Buruk'tan Osimhen sözleri: Korkuyoruz Buruk'tan Osimhen sözleri: Korkuyoruz 00:05