CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Gram altın ne kadar? 12 Ekim Pazar çeyrek altın fiyatı nedir? | Kapalıçarşı altın fiyatları alış-satış

Gram altın ne kadar? 12 Ekim Pazar çeyrek altın fiyatı nedir? | Kapalıçarşı altın fiyatları alış-satış

Altın yatırımcıları için piyasalardaki son gelişmeleri yakından takip etmek büyük önem taşıyor. 12 Ekim Pazar günü itibarıyla altın fiyatlarındaki güncel durum, yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Küresel piyasalarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar, altın fiyatlarında da etkisini göstermeye devam ediyor. Güncel verileri takip etmek isteyen vatandaşlar için 12 Ekim Pazar Kapalıçarşı altın fiyatları ve canlı döviz kuru bilgileri, piyasaların nabzını tutmak açısından büyük önem taşıyor. Peki, Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı nedir? İşte, 12 Ekim 2025 Pazar günü altın fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 07:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gram altın ne kadar? 12 Ekim Pazar çeyrek altın fiyatı nedir? | Kapalıçarşı altın fiyatları alış-satış

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI 12 EKİM | Yatırımcılar ve vatandaşlar, iç ve dış piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ederek altın ve döviz kurlarındaki güncel hareketleri merak ediyor. Finansal istikrar açısından kritik öneme sahip bu veriler, hem bireysel yatırımcılar hem de tasarruf sahipleri tarafından yakından izleniyor. Özellikle "Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları ne kadar oldu?", "Dolar, euro, sterlin kaç TL?" soruları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor.12 Ekim 2025 Pazar günü canlı ve anlık döviz kuru takibi yapmak isteyenler için güncel veriler haberimizde...

12 EKİM 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 41,80 (Alış) - 41,85 (Satış)

EURO: 48,58 (Alış) - 48,65 (Satış)

STERLİN: 55,71 (Alış) - 55,99 (Satış)

1 DOLAR = 41,85 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

11 Ekim altın fiyatları | Gram, çeyrek, yarım altın

👉KAPALIÇARŞI ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI 12 Ekim 2025 Pazar

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Gram altın alış: 5403.76

◼Gram altın satış: 5404.54

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 9.166,00

◼Çeyrek altın satış: 9.256,00

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 18.332,00

◼Yarım altın satış: 18.518,00

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Tam altın alış: 36.551,00

◼Tam altın satış: 36.873,00

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 37.350,00

◼Cumhuriyet altını satış: 37.914,00

ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Ata altın alış: 37.535,00

◼Ata altın satış: 37.974,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 12 Ekim Pazar günü saat 06.46 itibarıyla alınmıştır.

F.Bahçe'ye Sörloth müjdesi!
G.Saray'da transferde dev plan!
DİĞER
Çocuklarımızı zehirleyen Netflix’i boykot edelim
CANLI | Pakistan–Afganistan sınırında sıcak temas! Jetler havalandı, 7 bölgede çatışma var
Icardi'ye 3 talip birden!
G.Saray'da Buruk kararı! Yeni maaşı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montella: Bugün başka ilkleri de yaşadık! Montella: Bugün başka ilkleri de yaşadık! 01:12
Sofya'da farklı kazandık! Sofya'da farklı kazandık! 01:11
İşte grubumuzda güncel puan durumu! İşte grubumuzda güncel puan durumu! 01:11
Nijerya Milli Takımı'nda flaş gelişme! Ndidi ve Osimhen... Nijerya Milli Takımı'nda flaş gelişme! Ndidi ve Osimhen... 01:11
Orkun'un golüne direk engeli! İşte o pozisyon Orkun'un golüne direk engeli! İşte o pozisyon 01:11
Haaland'dan İsrail karşısında hat-trick! Haaland'dan İsrail karşısında hat-trick! 01:11
Daha Eski
Osimhen’in sözleşmesi Milan’ı şok etti! Osimhen’in sözleşmesi Milan’ı şok etti! 01:11
F.Bahçe'de forma giymek istiyor! F.Bahçe'de forma giymek istiyor! 01:11
F.Bahçe'ye Mert Hakan müjdesi! F.Bahçe'ye Mert Hakan müjdesi! 01:11
İsrail maçı öncesi Filistin'e destek yürüyüşü İsrail maçı öncesi Filistin'e destek yürüyüşü 01:11
G.Saray'a Jakobs müjdesi! G.Saray'a Jakobs müjdesi! 01:11
Tedesco’dan Dorgeles Nene kararı! Tedesco’dan Dorgeles Nene kararı! 01:11