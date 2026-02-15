CANLI SKOR ANA SAYFA
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026 | Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Zamlı maaşların ve maaş farklarının hesaplara yatırılmasının ardından milyonlarca emekli için yeni gündem maddesi bayram ikramiyesi oldu. Her yıl düzenli olarak ödenen bu destek, ilk kez 2018’de uygulamaya alınmış ve kısa sürede emeklilerin bütçesinde önemli bir yer edinmişti. Geçtiğimiz yıl yapılan artışla birlikte bayram ikramiyesi yüzde 33,33 oranında yükseltilerek 4 bin TL seviyesine çıkarılmıştı. Bu artışın ardından gözler şimdi 2026’da yapılacak ödemelere çevrildi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak 2026? İşte detaylar...

Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca emeklinin gözü, hesaplara yatırılacak bayram ikramiyesine çevrildi. Her yıl belirli oranlarda artırılan bu ödemenin, 2026'da da zamlı şekilde verilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ankara kulislerinde farklı rakamlar dillendirilmeye başlanırken, artış oranına ilişkin senaryolar kamuoyunda tartışılıyor. Ekonomik gelişmeler ve bütçe dengeleri doğrultusunda belirlenecek yeni tutarın, önümüzdeki günlerde yapılacak resmi açıklamayla netleşmesi bekleniyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte, 2026 emekli bayram ikramiyesi detayları...

Emekli bayram ikramiyesi

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Emeklilere yönelik bayram ikramiyesi uygulaması, 2018 yılında hayata geçirilmiş ve yıllar içinde düzenli artışlarla devam etmişti. Son olarak 2025'te yapılan yüzde 33,33'lük zamla ödeme tutarı 4 bin TL seviyesine çıkarılmıştı.

Emekli bayram ikramiyesi zammı

Şimdi ise 2026 için yeni bir artış planı gündemde. Kulislere yansıyan bilgilere göre bayram ikramiyesinin 5 bin TL'ye yükseltilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda ekonomi yönetimi hem artış oranı hem de kamu bütçesine olası etkiler üzerinde kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Nihai kararın, bütçe dengeleri ve ekonomik göstergeler doğrultusunda verilmesi beklenirken, milyonlarca emekli yapılacak resmi açıklamayı yakından takip ediyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KANUN TEKLİFİ

Bayram ikramiyesine ilişkin teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından hazırlanan düzenlemenin Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması bekleniyor. Dosyanın Kabine toplantısında ele alınmasının ardından sürecin resmiyet kazanacağı ifade ediliyor.

Hükümetin, ikramiyeye dair kanuni düzenlemeyi Ramazan ayı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunması planlanıyor. Teklif önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek, ardından Genel Kurul gündemine gelecek.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Meclis'te kabul edilmesi halinde düzenleme Cumhurbaşkanının onayına sunulacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Böylece milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi artışı resmen hayata geçmiş olacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALACAK?

Bayram ikramiyesinden yararlanacak kesimler netleşti. Ödemeler; Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü ve malullük aylığı alanlar ile ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri sahiplerini kapsayacak. Bunun yanı sıra şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör olaylarından zarar gören siviller ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye ödemesinden faydalanacak. Düzenleme, geniş bir hak sahibi kitlesini kapsarken, bayram öncesi yapılacak ödemelerin milyonlarca vatandaşa doğrudan destek sağlaması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATIRILACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri, maaşların yatırıldığı banka hesapları üzerinden ödenecek. Bu yıl Ramazan ayı 19 Şubat'ta başlarken, Ramazan Bayramı 20-24 Mart tarihleri arasında idrak edilecek.

Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında ilk ikramiye ödemelerinin 9-14 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması öngörülüyor. Taslak takvime göre maaş günü 25-28 olan Bağ-Kur emeklileri 9 Mart'ta ödemelerini alabilecek. Emekli Sandığı kapsamındakilere ise 10 Mart'ta ödeme yapılması planlanıyor.

Emekli bayram ikramiyesi zammı 2026

SSK emeklileri üç ayrı gruba ayrılacak. Maaş günü 17-19 olanlar 11 Mart'ta, 20-22 olanlar 12 Mart'ta, 23-26 arasında olanlar ise 13 Mart'ta ikramiyelerini alabilecek.

Öte yandan 26 Mayıs Salı günü yarım gün arife ile başlayacak Kurban Bayramı, 27-30 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak. İkinci bayram ikramiyesinin ise 18-23 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

