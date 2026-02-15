İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da ne zaman deprem oldu? AFAD deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, yurt genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak duyurmaya devam ederken 16 Şubat Pazartesi günü hissedilen İstanbul depremi gündeme oturdu. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. "Az önce deprem nerede oldu?", "İstanbul'da deprem mi oldu?" ve "İstanbul'da deprem ne zaman oldu?" soruları en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Depreme ilişkin büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri ise hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesinde yer aldı. İşte detaylar...

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, 16 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 00.18'de İstanbul'da 2.6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Merkez üssü Çatalca olarak belirtilen sarsıntının 9.75 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarıldı.

KANDİLLİ RASATHANESİ İSTANBUL DEPREM VERİLERİ

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 16 Şubat Pazartesi günü saat 00.18'de İstanbul Çatalca'da 2.9 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının 12.8 kilometre derinlikte hissedildiği ifade edildi.