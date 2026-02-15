CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da ne zaman deprem oldu? AFAD deprem

İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da ne zaman deprem oldu? AFAD deprem

AFAD, Türkiye genelinde meydana gelen depremleri kamuoyu ile paylaşırken, 16 Şubat Pazartesi günü olan İstanbul depremi gündem oldu. Konu hakkında arama motorlarına sorular soran vatandaşlar, "Az önce deprem nerede oldu?" "İstanbul'da deprem mi oldu?" ve "İstanbul'da ne zaman deprem oldu?" gibi konuların cevabını merak ediyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 00:40
İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da ne zaman deprem oldu? AFAD deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, yurt genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak duyurmaya devam ederken 16 Şubat Pazartesi günü hissedilen İstanbul depremi gündeme oturdu. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. "Az önce deprem nerede oldu?", "İstanbul'da deprem mi oldu?" ve "İstanbul'da deprem ne zaman oldu?" soruları en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Depreme ilişkin büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri ise hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesinde yer aldı. İşte detaylar...

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, 16 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 00.18'de İstanbul'da 2.6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Merkez üssü Çatalca olarak belirtilen sarsıntının 9.75 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarıldı.

KANDİLLİ RASATHANESİ İSTANBUL DEPREM VERİLERİ

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 16 Şubat Pazartesi günü saat 00.18'de İstanbul Çatalca'da 2.9 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının 12.8 kilometre derinlikte hissedildiği ifade edildi.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'a transferde müjdeli haber!
Beşiktaş 90+7'de 3 puanı kaptı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Başkan Erdoğan Al Nahyan ile telefonda görüştü | İş birliği ve bölgesel gündem ele alındı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta sakatlık şoku!
Trabzon dünya ile koştu! Maratona rekor katılım
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Roma kaçtı Napoli kovaladı! Roma kaçtı Napoli kovaladı! 00:56
Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı bilgileri Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı bilgileri 00:30
Beşiktaş'tan galibiyet sonrası paylaşım Beşiktaş'tan galibiyet sonrası paylaşım 23:24
Nuri Şahin: Maçın hakkı beraberlikti! Nuri Şahin: Maçın hakkı beraberlikti! 23:19
Trabzon dünya ile koştu! Maratona rekor katılım Trabzon dünya ile koştu! Maratona rekor katılım 23:01
G.Saray İzmir'de Karşıyaka'yı mağlup etti! G.Saray İzmir'de Karşıyaka'yı mağlup etti! 22:58
Daha Eski
Galatasaray-Juventus maçı detayları Galatasaray-Juventus maçı detayları 22:42
Sergen Yalçın: Yeni gelenlerin hepsi kaliteli! Sergen Yalçın: Yeni gelenlerin hepsi kaliteli! 22:41
Orkun Kökçü'den maç sonu zemin eleştirisi Orkun Kökçü'den maç sonu zemin eleştirisi 22:35
Mustafa'dan maç sonu Orkun'a teşekkür! Mustafa'dan maç sonu Orkun'a teşekkür! 22:30
Hyeon-Gyu Oh: Beşiktaş benim kaderim! Hyeon-Gyu Oh: Beşiktaş benim kaderim! 22:22
Beşiktaş 90+7'de 3 puanı kaptı! Beşiktaş 90+7'de 3 puanı kaptı! 22:02