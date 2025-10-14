CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler 28 Ekim eczaneler açık mı? 28 Ekim nöbetçi eczaneler nasıl öğrenilir? Güncel nöbetçi eczaneleri sorgula!

28 Ekim 2025 Cumhuriyet Bayramı arifesinde eczanelerin çalışma saatleri merak ediliyor. Bu özel günde sadece nöbetçi eczaneler açık olacak, normal eczaneler öğleden sonra hizmet vermeyi durduracak. Sabah saatlerinde ise tüm eczaneler rutin şekilde hizmet verebilecek. Vatandaşlar, 28 Ekim günü eczanelerin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, 28 Ekim eczaneler açık mı? 28 Ekim nöbetçi eczane sorgula!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 16:23 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 12:20
28 Ekim'de eczaneler açık mı sorusu, özellikle ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Sabah saatlerinde tüm eczaneler hizmet verirken, öğleden sonra sadece nöbetçi eczaneler açılacak. Bu nedenle vatandaşların, gerekli ilaçlarını önceden temin etmeleri tavsiye ediliyor. Birçok kişi, 28 Ekim günü eczaneler açık mı? sorusunun cevabını merak ediyor. İl ve ilçenizdeki nöbetçi eczaneleri öğrenmek için resmi eczacı odası siteleri veya eczaneler.gen.tr gibi sorgulama platformları kullanılabilir. Eczanelere gitmeden önce telefonla teyit yapmak, zamandan tasarruf sağlar ve mağduriyetleri önler. Peki, 28 Ekim eczaneler açık mı? Nöbetçi eczaneler nasıl öğrenilir? 28 Ekim nöbetçi eczane sorgula!

28 EKİM ECZANELER AÇIK MI?

28 Ekim, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereği yarım gün resmi tatildir.

Normal eczanelerin büyük çoğunluğu, 28 Ekim'de sabah 09:00'dan öğlen 13:00'e kadar hizmet vermeye devam eder.

👉 Saat 13:00 itibarıyla resmi tatil başladığı için, tüm normal eczaneler kapanır ve sadece nöbetçi eczaneler hizmet vermeye başlar. 28 Ekim'de öğleden sonra (saat 13:00'ten sonra) eczane ihtiyacınız olursa, sadece nöbetçi eczaneler açıktır.

NÖBETÇİ ECZANELER NASIL ÖĞRENİLİR?

İl ve ilçenizdeki nöbetçi eczaneleri, eczacı odalarının resmi web sitelerinden veya eczaneler.gen.tr gibi portallardan kolayca sorgulayabilirsiniz.

