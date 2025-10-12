BURSA (BUSKİ) BARAJ DOLULUK ORANLARI: 12 Ekim Bursa'da baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

BURSA BARAJ DOLULUK ORANLARI 12 EKİM PAZAR 2025 | Bursa'da baraj doluluk oranları endişe verici düzeyde seyrediyor. 10 Ekim'de açıklanan BUSKİ oranı yalnızca yüzde 0,67 olurken, 11-16 Ekim dönemi için Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde planlı su kesintileri duyuruldu. 12 Ekim itibarıyla baraj doluluk oranı yüzde kaç? Detaylı veriler, ilçelere özel su kesintisi programı ve çözüm önerileriyle birlikte gündemde…

BURSA BARAJ DOLULUK ORANLARI 12 EKİM

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) verilerine göre, Bursa'daki barajların ortalama genel doluluk oranı son derece düşük seviyelerdedir:

Genel Baraj Doluluk Oranı (Yaklaşık): %0,67

BURSA'DA SULAR KESİLECEK Mİ?

Bursa'da sular kesilmeye devam etmektedir. Baraj doluluk oranlarının bu denli kritik seviyelere düşmesi nedeniyle, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ, su tasarrufu sağlamak amacıyla planlı su kesintileri uygulamasını sürdürmektedir.

Kesinti Tarihleri: 1 Ekim'de başlayan planlı kesintiler, 11-16 Ekim tarihlerinde de devam edecektir.

Süre ve Bölgeler: Kesintiler günlük 12 saati geçmeyecek şekilde planlanmıştır ve Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerine bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak gerçekleştirilmektedir.

İstisnalar: Bursa Şehir Hastanesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve devlet hastaneleri kesintilerden etkilenmeyecektir.

