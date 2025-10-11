CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Game Over Israel "Nazi Almanyası"nı örnek vererek UEFA'nın İsrail'i men etmesini istedi

Game Over Israel "Nazi Almanyası"nı örnek vererek UEFA'nın İsrail'i men etmesini istedi

İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi için aktif kampanya yürüten "Game Over Israel," UEFA'ya İsrail'in futboldan men edilmesi çağrısında bulundu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 15:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Game Over Israel "Nazi Almanyası"nı örnek vererek UEFA'nın İsrail'i men etmesini istedi

Game Over Israel'den yapılan açıklamada, Almanya'nın Nazi döneminde birçok Yahudi'nin katledildiği soykırım (Holokost) döneminden örnek vererek "Bir ateşkes anlaşmasının imzalanması, İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yasadışı eylemlerini durdurduğu anlamına gelmez; tıpkı Nazi Almanyası'nın kabul ettiği 1938 ve 1940 ateşkes anlaşmalarının Avrupalı Yahudi halkına yönelik soykırımını durdurmaması gibi. Bugün, aralarında çocukların da bulunduğu 11 binden fazla Filistinli, işkence ve cinsel şiddet de dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukuk ihlallerinin kaçınılmaz olduğu İsrail hapishanelerinde rehin tutuluyor." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye ve Norveç futbol federasyonlarının İsrail'i futboldan men etme çağrılarını da hatırlatan açıklamada, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İsrail'i derhal futboldan men etmeye davet edildi.

İtalya'nın Milano şehrinde, Ceferin'e çağrıyı da içeren soykırım karşıtı bir pankart açtıklarını aktaran Game Over Israel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada ise "Times Meydanı'ndan MILANO'ya kadar, futbolseverler artık YETER! Futbolun soykırımı aklamasına izin vermeyin. Dünya bunu görüyor ve biz de futbolda tam bir İsrail boykotu talep ediyoruz. Federasyonlar artık saklanamaz. İsrail'i askıya alın." görüşlerine yer verdi.

Osimhen’in sözleşmesi Milan’ı şok etti!
REKLAM - Aynadaki Yabancı
DİĞER
Gözleri KaraDeniz'de Mehmet ölümle burun buruna!
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz
F.Bahçe'de forma giymek istiyor!
F.Bahçe'nin yıldızına 3 talip birden!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TV8 canlı izleme linki (BULGARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI) CANLI YAYIN BİLGİSİ! TV8 canlı izleme linki (BULGARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI) CANLI YAYIN BİLGİSİ! 15:48
G.Saray'da Başakşehir mesaisi G.Saray'da Başakşehir mesaisi 15:42
Osimhen’in sözleşmesi Milan’ı şok etti! Osimhen’in sözleşmesi Milan’ı şok etti! 15:27
Collina: Türk takımları benimle... Collina: Türk takımları benimle... 14:55
Fırtına'nın Rizespor çalışmaları sürüyor! Fırtına'nın Rizespor çalışmaları sürüyor! 14:49
Kartal'ın Gençlerbirliği mesaisi sürüyor! Kartal'ın Gençlerbirliği mesaisi sürüyor! 14:43
Daha Eski
F.Bahçe'de forma giymek istiyor! F.Bahçe'de forma giymek istiyor! 14:39
Sırbistan - Arnavutluk maçı muhtemel 11'ler! Sırbistan - Arnavutluk maçı muhtemel 11'ler! 14:23
Dursun Özbek’e hitaben teşekkür yazısı hazırlandı Dursun Özbek’e hitaben teşekkür yazısı hazırlandı 14:15
Trabzonspor’da mali istikrar dönemi Trabzonspor’da mali istikrar dönemi 14:03
Bulgaristan - Türkiye maçı canlı yayın bilgisi! Bulgaristan - Türkiye maçı canlı yayın bilgisi! 14:00
Tedesco’dan Dorgeles Nene kararı! Tedesco’dan Dorgeles Nene kararı! 13:55