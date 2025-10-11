CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 11 Ekim

BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 11 Ekim

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 30'un altına düştü. İstanbul'da barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 25,65 olarak ölçüldü. İşte 11 Ekim Cumartesi 2025 İstanbul barajları doluluk oranları...

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 09:33
BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 11 Ekim

BARAJ DOLULUK ORANLARI 11 EKİM | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. İlkbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Kazandere Barajı'nda su miktarı yüzde %2,91 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde %49,43 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise İşte 11 Ekim Cumartesi günü yüzde 25,65 olarak ölçüldü.

İstanbul barajlarında son durum 11 Ekim

💦11 EKİM 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

İşte 11 Ekim Cumartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 25,65 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 11 Ekim'de doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %15,86

🚿 Darlık Barajı: %40,31

🚿 Elmalı Barajı: %49,43

🚿 Terkos Barajı: %31,9

🚿 Alibey Barajı: %15,46

🚿 Büyükçekmece Barajı: %30,85

🚿 Sazlıdere Barajı: %28,76

🚿 Istrancalar Barajı: %25,91

🚿 Kazandere Barajı: %2,91

🚿 Pabuçdere Barajı: %12,91

11 Ekim barajlardaki doluluk oranı

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Menajerine talebini iletti
Sadettin Saran'a söz verdi! Milli ara sonrası geri dönüyor...
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu "Don Vito" Abdullah Alp Üstün ve Hasan Lala yakalandı! Türkiye'ye getirildiler
İşte F.Bahçe'de gidecekler listesi!
Singo'ya çifte talip!
