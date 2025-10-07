Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Merkez Bankası toplantı takvimi!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

"Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusu ekonomi gündemini yakından takip edenlerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. TCMB Para Politikası Kurulu toplantıları 2025 yılı için duyuruldu ve kritik tarihler belirlendi. Faiz oranlarındaki değişim, kredi, mevduat ve piyasa hareketlerini doğrudan etkileyeceği için milyonlarca kişi bu toplantının sonucunu yakından izliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı için geri sayım başladı. TCMB'nin yayımladığı 2025 PPK takvimine göre karar günü 23 Ekim 2025 olarak belirlendi.

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TAKVİMİ

23 Ekim 2025

11 Aralık 2025

22 Ocak 2026

12 Mart 2026