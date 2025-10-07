CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Kağıthane su kesintisi İSKİ - 7 Ekim 2025 Kağıthane sular ne zaman gelecek? Etkilenen mahalleler

Kağıthane su kesintisi İSKİ - 7 Ekim 2025 Kağıthane sular ne zaman gelecek? Etkilenen mahalleler

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan ilçelerinden Kağıthane'de, 7 Ekim 2025 Salı günü su kesintisi yaşanacak. İSKİ'nin bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Kağıthane'deki bazı mahallelerde sular kesilecek. Abone bilgilendirme sistemleri üzerinden yapılan duyuruda kesintinin sebebi ve suların geleceği saatler bildirildi. Kağıthane su esintisi ne zaman bitecek, hangi mahalleler etkilenecek, sular ne zaman gelecek gibi soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 08:35
Kağıthane su kesintisi İSKİ - 7 Ekim 2025 Kağıthane sular ne zaman gelecek? Etkilenen mahalleler

Kağıthane su kesintisi 7 Ekim 2025, İSKİ su kesintisi Kağıthane mahalleleri, Kağıthane'de sular ne zaman gelecek? İstanbul'un en hareketli ilçelerinden Kağıthane'de, altyapı iyileştirmeleri ve arıza gibi nedenlerle planlı su kesintisi uygulaması devreye giriyor. İSKİ'nin resmi duyurusuna göre, 7 Ekim Salı günü Kağıthane ilçesinin belirli mahallelerinde sular kesilecek. Kağıthane su kesintisi saatleri, etkilenen mahalleler ve İSKİ Kağıthane su kesintisi programını sizler için derledik.

Kesintileri haritada görmek için TIKLAYIN

KAĞITHANE SU KESİNTİSİ HANGİ MAHALLELERDE?

ETKİLENEN MAHALLE: GÜRSEL MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: HÜRRİYET MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: MEHMET AKİF ERSOY MAH.

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: MERKEZ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: TALATPAŞA MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ÇAĞLAYAN MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

👉Tüm kesintileri anlık olarak takip etmek için TIKLAYIN👈

