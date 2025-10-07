Kağıthane su kesintisi İSKİ - 7 Ekim 2025 Kağıthane sular ne zaman gelecek? Etkilenen mahalleler

Kağıthane su kesintisi 7 Ekim 2025, İSKİ su kesintisi Kağıthane mahalleleri, Kağıthane'de sular ne zaman gelecek? İstanbul'un en hareketli ilçelerinden Kağıthane'de, altyapı iyileştirmeleri ve arıza gibi nedenlerle planlı su kesintisi uygulaması devreye giriyor. İSKİ'nin resmi duyurusuna göre, 7 Ekim Salı günü Kağıthane ilçesinin belirli mahallelerinde sular kesilecek. Kağıthane su kesintisi saatleri, etkilenen mahalleler ve İSKİ Kağıthane su kesintisi programını sizler için derledik.

KAĞITHANE SU KESİNTİSİ HANGİ MAHALLELERDE?

ETKİLENEN MAHALLE: GÜRSEL MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: HÜRRİYET MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: MEHMET AKİF ERSOY MAH. AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: MERKEZ MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: TALATPAŞA MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ÇAĞLAYAN MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

