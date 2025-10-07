CANLI SKOR ANA SAYFA
ASKİ SU KESİNTİSİ: Ankara'da sular ne zaman gelecek?💦 7 Ekim Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

ASKİ SU KESİNTİSİ: Ankara'da sular ne zaman gelecek?💦 7 Ekim Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

Ankara'da büyük bir arıza nedeniyle başlayan su kesintileri, 6-7 Ekim tarihlerinde de devam ediyor. Vatandaşlar "Ankara'da sular ne zaman gelecek?" sorusunun cevabını arıyor. ASKİ, Kesikköprü hattındaki imalat ve arızalar nedeniyle kesinti yaşanan Altındağ, Çankaya, Mamak gibi kritik ilçelerde suların geleceği tahmini saatleri duyurdu.

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 13:48 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 08:48
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ASKİ SU KESİNTİSİ: Ankara'da sular ne zaman gelecek?💦 7 Ekim Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

6-7 Ekim Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? ASKİ, Kesikköprü hattında devam eden çalışmalar nedeniyle Çankaya, Yenimahalle, Altındağ ve Mamak başta olmak üzere birçok ilçede dönüşümlü olarak su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacağını duyurdu. Kesintinin ne kadar süreceği ve hangi mahallelerin etkileneceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Birçok kişi, ''6-7 Ekim Ankara'da sular ne zaman gelecek?, Ankara su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?'' sorularının cevabını araştırıyor. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Ekim Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? Detaylar haberimizde...

6-7 EKİM ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi, su kesintisi yaşanan bölgelerde çalışmaların hızla devam ettiğini bildirdi. ASKİ'den suların gelme saati ile ilgili yapılan son dakika açıklamaları ve arıza tamirinin bitiş saati detayları için haberimizi takip edin.

ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER HANGİLERİ?

  • ÇANKAYA

    Arıza Tarihi: 5.10.2025 18:30:00

    Tamir Tarihi: 6.10.2025 23:55:00

    Detay: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. ÇANKAYA İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

    Etkilenen Yerler: Akpınar, Anıttepe,Arka Topraklık,Aşağı İmrahor,Aşağı Öveçler,Aşıkpaşa,Ata,Aydınlar,Ayrancı,Aziziye,Bademlidere,Bağcılar, Bahçelievler,Balgat,Barbaros,Bayraktar,Birlik,Boztepe,Büyükesat,Cebeci,Cevizlidere,Cumhuriyet,Çamlıtepe,Çankaya,Devlet, Dilekler,Doğuş,Dumlupınar,Ehlibeyt,50.Yıl,Emek,Ertuğrulgazi,Erzurum,Esatoğlu,Eti,Fakülteler,Fidanlık,Gaziosmanpaşa, Gökkuşağı,Göktürk,Güvenevler,Güzeltepe,Harbiye,Hilal,Huzur,İleri,İlkadım,İlkbahar,İlker,İncesu,Karapınar,Karataş,Kavaklıdere, Kazım Özalp,Keklikpınarı,Kırkkonaklar,Kızılay,Kocatepe,Korkutreis,Küçükesat,Kültür,Malazgirt,Maltepe, Mebusevleri,Meşrutiyet,Metin Akkuş,Metin Oktay,Mimar Sinan,Muhsin Ertuğrul,Murat,Mürsel Uluç,Naci Çakır,Nasuh Akar, Oğuzlar,Oran,Orta İmrahor,Osman Temiz,Ön Cebeci,Öveçler,Remzi Oğuz Arık,Sağlık,Sancak,Seyranbağları,Sokullu Mehmet Paşa,Şehit Cengiz Karaca,Şehit Cevdet Özdemir,Tınaztepe,Topraklık,Umut, Yeşilkent, Yıldızevler,Yukarı Bahçelievler, Yukarı Dikmen,Yukarı Öveçler,Yücetepe,100. Yıl,Zafertepe Mahalleleri

  • KAZAN

    Arıza Tarihi: 6.10.2025 09:10:00

    Tamir Tarihi: 6.10.2025 23:10:00

    Detay: YOĞUN SU KULLANIMI VE YAŞANAN KURAKLIK NEDENİYLE SU DEPOLARINDAKİ SU SEVİYESİNİN DÜŞMESİ SONUCUNDA,BAZI MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR,SABIR ANLAYISINIZ İÇİN TESEKKÜR EDER VERMİŞ OLDUGUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERIZ

    Etkilenen Yerler: SARAY MAHALLESİ KERESTECİLER SANAYİ SİTESİ, SARAY KENT SANAYİ SİTESİ

  • POLATLI

    Arıza Tarihi: 6.10.2025 10:05:00

    Tamir Tarihi: 6.10.2025 17:00:00

    Detay: Polatlı İlçesi Şehitlik Mahallesi Üçpınar Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür diler

    Etkilenen Yerler: Şehitlik Mah. Bir Kısmı

  • MAMAK

    Arıza Tarihi: 6.10.2025 09:00:00

    Tamir Tarihi: 6.10.2025 23:55:00

    Detay: PİLANLI SU KESİNTİSİ: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI TAMAMLANMIŞ OLUP HATLARA SU VERİLMİŞTİR. ANKARA GENELİ HATLARIN DOLMASI VE HERKESİN SU ALMASI BELLİ BİR ZAMAN ALACAK OLUP, BU SÜREÇTE MAMAK İLÇESİNDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ VEYA BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

    Etkilenen Yerler: GENERALZEKİDOĞAN ÜST KOTLARI, MUTLU ÜST KOTLARI, EGE, CENGİZHAN ÜST KOTLARI,BOĞAZİÇİ ÜST KOTLARI, AKŞEMSETTİN, DURALIALIÇ, ZİRVEKENT, LALAHAN İSTASYON, LALAHAN KARŞIYAKA, KUTLUDÜĞÜN MAHALLELERİ

  • ÇANKAYA

    Arıza Tarihi: 6.10.2025 10:35:00

    Tamir Tarihi: 6.10.2025 23:55:00

    Detay: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. ÇANKAYA İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

    Etkilenen Yerler: - DODURGA MAHALLESİ - ⁠ÇAYYOLU MAHALLESİ BİR KISMI - ⁠AHMET TANER KIŞLALI MAHALLESİ - YAŞAMKENT MAHALLESİ - KONUTKENT MAHALLESİ - ALACAATLI MAHALLESİ - ⁠KORU MAHALLESİ

ASKİ su kesintisi sorgulamak için tıklayınız.

  • ÇUBUK

    Arıza Tarihi: 6.10.2025 11:40:00

    Tamir Tarihi: 6.10.2025 16:00:00

    Detay: ESENBOĞA MERKEZ MAHALLESİ ŞEHİT HAYATİ BİLGİN CADDESİ YALÇIN SOKAKTA BULUNAN TEMİZ İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

    Etkilenen Yerler: ESENBOĞA MERKEZ MAHALLESİ TAMAMI

  • POLATLI

    Arıza Tarihi: 6.10.2025 12:45:00

    Tamir Tarihi: 6.10.2025 15:00:00

    Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: TAMİR TARİHİ: 06.10.2025 12:45 TAHMİNİ İŞ BİTİŞ: 06.10.2025 15:00 Polatlı İlçesi Zafer Mahallesi Adnan MenderesCaddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

    Etkilenen Yerler: Zafer Mahallesi

  • ALTINDAĞ

    Arıza Tarihi: 6.10.2025 13:00:00

    Tamir Tarihi: 8.10.2025 23:55:00

    Detay: SAYIN ABONELERİMİZ, Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda oluşan arıza nedeniyle, yenileme çalışmaları yapıldığı için İvedik Arıtma Tesisi'ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve BAZI BÖLGELERDE GÜN İÇERİSİNDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

    Etkilenen Yerler: Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feridun Çelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Yıldıztepe, Güneşevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım, Ulubey, Önder, Aydınlıkevler ve Hacettepe Baraj mahalleleri

  • ALTINDAĞ

    Arıza Tarihi: 6.10.2025 14:00:00

    Tamir Tarihi: 8.10.2025 23:55:00

    Detay: SAYIN ABONELERİMİZ, Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda oluşan arıza nedeniyle, yenileme çalışmaları yapıldığı için İvedik Arıtma Tesisi'ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve BAZI BÖLGELERDE GÜN İÇERİSİNDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

    Etkilenen Yerler: Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feridun Çelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Yıldıztepe, Güneşevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım, Ulubey, Önder, Aydınlıkevler, Hacettepe ve Baraj mahalleleri

  • KEÇİÖREN

    Arıza Tarihi: 5.10.2025 08:00:00

    Tamir Tarihi: 6.10.2025 23:55:00

    Detay: SAYIN ABONELERİMİZ, Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda oluşan arıza nedeniyle, yenileme çalışmaları yapıldığı için İvedik Arıtma Tesisi'ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve BAZI BÖLGELERDE GÜN İÇERİSİNDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

    Etkilenen Yerler: KEÇİÖREN İLÇESİ GENELİ

  • ELMADAĞ

    Arıza Tarihi: 6.10.2025 00:10:00

    Tamir Tarihi: 6.10.2025 23:55:00

    Detay: DETAY :YOĞUN SU KULLANIMI VE YAŞANAN KURAKLIK NEDENİYLE SU DEPOLARINDAKİ SU SEVİYESİNİN DÜŞMESİ SONUCUNDA,BAZI MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR,SABIR ANLAYISINIZ İÇİN TESEKKÜR EDER VERMİŞ OLDUGUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERIZ

    Etkilenen Yerler: H.OĞLAN B.EVLER FATIH MH HAVUZBASI MH İSTASYON MH MUZAFFER EKŞİ MH SEHITLIK MH

  • YENİMAHALLE

    Arıza Tarihi: 6.10.2025 14:00:00

    Tamir Tarihi: 7.10.2025 10:00:00

    Detay: Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda oluşan arıza nedeniyle, İvedik Arıtma Tesisi'ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

    Etkilenen Yerler: Karacakaya mahallesi, Yuvaköy , Turgut Özal mahallesi Serhat mahallesi Uğur Mumcu mahallesi Mehmet Akif Ersoy mahallesi Özevler mahallesi yukarı Yahyalar mahallesi yeşilevler mahallesi İvedik mahallesi inönü Çiğdemtepe mahallesi barıştepe mahallesi Kaletepe mahallesi burç mahallesi Avcılar mahallesi güventepe mahallesi Kayalar mahallesi Ergenekon mahallesi Pamuklar mahallesi Karşıyaka mahallesi Anadolu mahallesi barış mahallesi Esentepe mahallesi Yunus Emre mahallesi Demetevler mahallesi'nin bir kısmı Çamlıca mahallesi'nin bir kısmı Tepealtı mahallesi Beştepe mahallesi güzelyaka mahallesi aşagı yahyalar mahallesi

  • GÖLBAŞI

    Arıza Tarihi: 6.10.2025 12:00:00

    Tamir Tarihi: 8.10.2025 12:00:00

    Detay: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. GÖLBAŞI İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA ÜST KOTLARDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

    Etkilenen Yerler: AHİBOZ,BALLIKPINAR,EYMİR,GAZİ OSMAN PAŞA,GÖKÇEHÖYÜK,HACI HASAN,HACILAR,HACI MURATLI,HALLAÇLI,İKİZCE,İNCEK,KARAGEDİK AYDIN,KARAGEDİK ERCAN,KARAOĞLAN,KARŞIYAKA,KIRIKLI,KIZILCAŞAR,KOPARAN,OĞULBEY,OYACA YEŞİLÇAM,OYACA AKARSU,ÖRENCİK,TAŞPINAR,TEPEYURT,TOPAKLI,YAĞLIPINAR,YAVRUCUK,YAYLABAĞ,YURTBEY MAHALLELERİ VE BAHÇELİ EVLER MAHALLESİNİN BİR KISMI.

  • GÖLBAŞI

    Arıza Tarihi: 5.10.2025 08:00:00

    Tamir Tarihi: 6.10.2025 13:00:00

    Detay: : ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. GÖLBAŞI İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

    Etkilenen Yerler: BAHÇELİ EVLER ŞAFAK SEĞMENLER YURTBEY.

  • PURSAKLAR

    Arıza Tarihi: 6.10.2025 08:00:00

    Tamir Tarihi: 6.10.2025 23:55:00

    Detay: SAYIN ABONELERİMİZ, Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda oluşan arıza nedeniyle, yenileme çalışmaları yapıldığı için İvedik Arıtma Tesisi'ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve BAZI BÖLGELERDE GÜN İÇERİSİNDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

    Etkilenen Yerler: -Mimar Sinan Mahallesi -Fatih Mahallesi -Tevfik İleri Mahallesi -Merkez Mahallesi -Yunus Emre Mahallesi

ASKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

