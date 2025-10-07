Anneler Günü ne zaman 2026? Anneler Günü hangi gün, ayın kaçında?

Anneler Günü ne zaman? Hediye seçenekleri geniş bir yelpazeye sahip; çiçeklerden kişisel hediyelere, özel tasarım ürünlerden deneyim hediyelerine kadar farklı fikirler değerlendirilebilir. Ayrıca, Anneler Günü'nü unutulmaz kılmak için ailece yapılacak aktiviteler, özel kahvaltılar veya akşam yemekleri gibi planlar da önceden organize edilebilir. Bu özel gün, annelerimizle bağlarımızı güçlendirmek ve onlara değer verdiğimizi göstermek için harika bir fırsat sunuyor. Peki, 2026 Anneler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Detaylar haberimizde...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

2026 yılında Anneler Günü, her yıl olduğu gibi Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanacak ve bu yıl 10 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIR?

Anneler Günü, Türkiye'de ve birçok ülkede her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanır.

ANNELER GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR?

Anneler Günü'nün en büyük önemi, annelerin çocuk yetiştirirken gösterdiği özveri, sabır ve bitmeyen sevgi için bir kez daha teşekkür etme şansı vermesidir. Annelerin, çocuklarını hayata hazırlamada üstlendiği meşakkatli rolün farkındalığını artırır. Anneler Günü, aile bireylerinin bir araya gelmesini, özel yemekler hazırlamasını ve annenin kıymetini hatırlatan jestlerde bulunmasını teşvik ederek aile bağlarını kuvvetlendirir. Aynı zamanda, ailelerin birbirine daha yakın olmasını sağlayan bu kutlama, toplumsal düzeyde daha güçlü aile yapılarının oluşmasına katkıda bulunur.

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

Anneler Günü'nün kökeni Antik Yunan ve Roma dönemindeki Ana Tanrıçalara (Rhea, Kibele) adanan bahar şenliklerine kadar uzanır. Modern anlamda ise 20. yüzyılın başlarında Anna Jarvis'in annesini anma mücadelesiyle resmiyet kazanmıştır. Bu köklü geçmiş, günün anlamına derinlik katar.

1914 yılında ABD Başkanı Woodrow Wilson tarafından resmi ilan edilen bu gün, kısa sürede tüm dünyaya yayılarak, anneliğe duyulan saygının evrensel bir ifadesi haline gelmiştir.