Bugün Resmi Gazete 6 Ekim 2025 Pazartesi | Resmi Gazete kararları

Bugün Resmi Gazete 6 Ekim 2025 Pazartesi | Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 6 Ekim 2025 tarihli 33039. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 6 Ekim 2025 Pazartesi tarihli Resmi Gazete kararları...

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 07:38
Bugün Resmi Gazete 6 Ekim 2025 Pazartesi | Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 6 EKİM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 6 Ekim Pazartesi tarihli 33039. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 6 Ekim Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

6 Ekim tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Üniversitesinde Yabancı Dilde Eğitim-Öğretim Yapan Yükseköğretim Kurumları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

👉6 EKİM 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

