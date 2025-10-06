🔥 MASTERCHEF'TE KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI? 5 Ekim Mavi Takım kaptanı kim oldu? Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları!

MasterChef mutfağında sular durulmuyor! 5 Ekim Pazar akşamı nefes kesen kaptanlık oyununda yarışmacılar zorlu bir menüyle karşılaştı. En iyi tabağı çıkarıp haftalık dokunulmazlığı elde eden isim kim oldu? Mavi Takım kaptanı kim seçildi ve takımları kurarken hangi stratejiyi izledi? Tüm detaylar ve kırmızı-mavi takım listeleri haberimizde!

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te bu hafta Mavi Takım kaptanı Cansu oldu.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Cansu kırmızı takım kaptanlığına ise Ayten'i getirdi.

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI 6 EKİM

Cansu (Kaptan)

Furkan

Özkan

Hakan

Ayla

Mert

Eylül

Murat Can

Çağlar

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI 6 EKİM

Ayten (Kaptan)

Çağatay

Sümeyye

Gizem

Sezer

İhsan

Onur

Aslı