MasterChef 1. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 6 Ekim MasterChef Türkiye'de eleme adayları kim oldu?

MasterChef 1. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 6 Ekim MasterChef Türkiye'de eleme adayları kim oldu?

MasterChef Türkiye’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 6 Ekim 2025 Pazartesi akşamı yayınlanacak bölümde, Mavi ve kırmızı takımlar dokunulmazlık oyunu için mutfakta mücadele etti. Günüm ürünü ile en iyi yemekleri yapmak için ter döken yarışmacılar, eleme potasında yer almamak için rekabet etti. Yarışma sonucunu merak eden izleyiciler ise "MasterChef 1. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?" ve "6 Ekim MasterChef Türkiye'de eleme adayları kim oldu?" gibi soruların cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 13:02
MasterChef 1. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 6 Ekim MasterChef Türkiye'de eleme adayları kim oldu?

MasterChef Türkiye, 2025 sezonunda heyecan dolu bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak bölümde, mavi ve kırmızı takımın yarışmacıları haftanın ilk dokunulmazlık oyununda hünerlerini sergilemek üzere tezgah başına geçti. Yarışmanın heyecanı doruğa çıkarken, izleyiciler en çok "6 Ekim Pazartesi MasterChef eleme adayı kim oldu?" ve "MasterChef 1. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte, MasterChef Türkiye 6 Ekim bölümüyle ilgili tüm detaylar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

6 Ekim Pazartesi günü yayınlanan MasterChef Türkiye 1. eleme dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı henüz belli olmadı. Haberimiz, kazanan takım açıklandıktan sonra güncellenecektir.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi takım kaptanı Cansu oldu. Cansu, kırmızı takım kaptanı olarak Ayten'i seçti.

Mavi Takım:

Cansu (Kaptan)

Furkan

Özkan

Hakan

Ayla

Mert

Eylül

Murat Can

Çağlar

Kırmızı Takım:

Ayten (Kaptan)

Çağatay

Sümeyye

Gizem

Sezer

İhsan

Onur

Aslı

